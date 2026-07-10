Ο Βινίσιους Ζούνιορ απολογήθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram για την κάκιστη πορεία και τον πρόωρο αποκλεισμό της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ είχε... απολογητική διάθεση! Ο σταρ της Βραζιλίας και της Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησε «συγγνώμη» μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram για τον αποκλεισμό της Σελεσάο στη φάση των «16» από τη Νορβηγία και την αποκαρδιωτική εικόνα της χώρας του σε ακόμη ένα Μουντιάλ.

Η πολυνίκης του θεσμού με πέντε κατακτήσεις έχει να βρεθεί στο βάθρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το μακρινό 2002 και γνώρισε τον αποκλεισμό σε νοκ άουτ φάση από ευρωπαϊκή χώρα για έκτη διαδοχική διοργάνωση. Οι Σκανδιναβοί των Χάαλαντ, Όντεγκααρντ ήταν εκείνοι που πέταξαν εκτός «τη χώρα της Σάμπα» και πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με την Αγγλία για μια θέση στα ημιτελικά.

O 25χρονος αστέρας των Λος Μπλάνκος ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί, γράφοντας ένα εκτενές μήνυμα στο Instagram για τη μεγάλη αποτυχία της πατρίδας του.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Βραζιλιάνος παίκτης:

«Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, να’μαι πάλι εδώ, σκέφτομαι τι να γράψω μετά την απογοήτευση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είδα τόσους πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών να με υποστηρίζουν και να μοιράζονται το όνειρό μας» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει. Θα ήταν άδικο να παραμείνω σιωπηλός. Αλλά χρειαζόμουν μερικές μέρες για να το σκεφτώ. Το να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνεια της ζωής μου και ο αποκλεισμός μου στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ένα συναίσθημα που είναι δύσκολο να περιγραφεί. Ξέρω πόσο πολύ προετοιμάστηκα, πόσο συγκεντρωμένος ήμουν και πόσο ήθελα αυτό το αποτέλεσμα για όλους εσάς και για την οικογένειά μου. Η απογοήτευση είναι τεράστια.Είχαμε μια αρκετά δυνατή ομάδα για να πετύχουμε περισσότερα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ζητώ συγγνώμη και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το όνειρό μας να επιστρέψουμε στην κορυφή του κόσμου».