Ο Νεϊμάρ μείωσε σε 2-1 για τη Βραζιλία ενάντια στη Νορβηγία με πέναλτι στο 90+10', βάζοντάς τα με τον Νίλαντ στη συνέχεια...

Η Βραζιλία δεν απέφυγε τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη Νορβηγία του τρομερού Έρλινγκ Χάαλαντ να τη νικά 2-1 και να την πετά εκτός συνέχειας. Η Σελεσάο μάλιστα σκόραρε μόλις στο 90+10', με πέναλτι του Νεϊμάρ, ο οποίος αντί να τρέξει να πάρει την μπάλα και να τη στήσει στη σέντρα αφότου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, τα έβαλε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα...