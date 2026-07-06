Βραζιλία - Νορβηγία: Το γκολ του Νεϊμάρ με πέναλτι
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Ο Νεϊμάρ μείωσε σε 2-1 για τη Βραζιλία ενάντια στη Νορβηγία με πέναλτι στο 90+10', βάζοντάς τα με τον Νίλαντ στη συνέχεια...
Η Βραζιλία δεν απέφυγε τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη Νορβηγία του τρομερού Έρλινγκ Χάαλαντ να τη νικά 2-1 και να την πετά εκτός συνέχειας. Η Σελεσάο μάλιστα σκόραρε μόλις στο 90+10', με πέναλτι του Νεϊμάρ, ο οποίος αντί να τρέξει να πάρει την μπάλα και να τη στήσει στη σέντρα αφότου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, τα έβαλε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα...
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