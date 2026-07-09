Ο Ρομάριο άσκησε σκληρή κριτική στον Κάρλο Αντσελότι, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ.

Πολύ σκληρή κριτική, σχεδόν επίθεση εξαπέλυσε κατά του Κάρλο Αντσελότι ο θρυλικός Ρομάριο, ημέρες μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Βραζιλίας από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σελεσάο είδε τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει δις και τη Νορβηγία να παίρνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά με 2-1, σε μια αναμέτρηση που πάντως άξιζε κάτι καλύτερο. Ωστόσο, ο παλαί ποτέ φορ των πεντάκις πρωταθλητών κόσμου δεν θέλησε να... χαϊδέψει αυτία και μίλησε με σκληρά λόγια για τον Καρλέτο.

Τόνισε πως θα τον είχε απολύσει αμέσως (σσ μετά τον αποκλεισμό) και ότι προκάλεσε φιάσκο και μια ντροπιαστική εικόνα για τη χώρα του Καφέ.

«Θα τον είχα απολύσει επί τόπου. Μετά το τέλος του αγώνα, θα πήγαινα στα αποδυτήρια ως πρόεδρος και θα έλεγα: "Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αργότερα, αδειάστε τα ντουλαπάκια σας. Φύγετε και θα τα καταφέρουμε μια χαρά και χωρίς εσάς".

Δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει ο Αντσελότι προπονητής της εθνικής Βραζιλίας μετά από αυτό το φιάσκο, αυτή την ντροπή που προκάλεσε. Το είπα στις τρεις προηγούμενες εκπομπές και το επαναλαμβάνω και τώρα. Είναι απαράδεκτο, πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, για όνομα του Θεού!

Είχαμε τον Ντούνγκα: έχασε και έφυγε. Είχαμε τον Φελίπε Σκολάρι: κατέκτησε το τρόπαιο και παρέμεινε. Είχαμε τον Τίτε: έχασε, παρέμεινε και ξαναέχασε. Τώρα έχουμε αυτή την καταστροφή, τον Αντσελότι, που απέτυχε και παρ' όλα αυτά θα συνεχίσει κανονικά.»