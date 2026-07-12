Ο Νεϊμάρ εθεάθη να συμμετέχει σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ.

Φαίνεται πως δεν κράτησε και πολύ η στεναχώρια του Νεϊμάρ για τον πρόωρο αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 34χρονος άσος της Σελεσάο, που γνωστοποίησε το «αντίο» του από το ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων, και φέρεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να «κρεμάσει» οριστικά τα παπούτσια του το προσεχές διάστημα, άφησε τα... δάκρυα και το έριξε στο πόκερ.

Συγκεκριμένα, εθεάθη να παίρνει συμμετοχή σε τουρνουά που διεξήχθη στο Λας Βέγκας, με τον ίδιο να απολαμβάνει τις στιγμές, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά από τη στιγμή που είδε την παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ να του στερεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.