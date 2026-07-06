Νεϊμάρ: Ξέσπασε σε λυγμούς ο Βραζιλιάνος (vid)
Το «κύκνειο άσμα» του Νεϊμάρ σε Μουντιάλ ήταν πικρό! Η Βραζιλία γνώρισε οδυνηρή ήττα-αποκλεισμό με 2-1 από τη Νορβηγία και έμεινε εκτός συνέχειας. Οι Σκανδιναβοί πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου περιμένουν την Αγγλία ή το Μεξικό.
Ο 34χρονος σταρ της Σάντος, Νεϊμάρ, απέτυχε στο τελευταίο του -πιθανότατα- Παγκόσμιο Κύπελλο να φτάσει την πατρίδα του στην κορυφή και να της χαρίσει το έκτο τρόπαιο στον θεσμό. Ο ίδιος πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και παρόλο που σκόραρε από την άσπρη βούλα στο 90+10', δεν κατάφερε κάτι παραπάνω από το να μειώσει απλά στο τελικό 2-1.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Βραζιλιάνος παίκτης... έσπασε και έκλαιγε απαρηγόρητος με λυγμούς, σε μια συγκλονιστική στιγμή.
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