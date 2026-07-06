Μουντιάλ 2026: Γνωστά τα μισά ζευγάρια των προημιτελικών
Μεγάλες συγκινήσεις μας επιφύλασσε η δεύτερη μέρα της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με Νορβηγία και Αγγλία να παίρνουν την πρόκριση για την οκτάδα μετά από τις σπουδαίες νίκες ενάντια σε Βραζιλία και Μεξικό αντίστοιχα.
Οι δύο Ευρωπαίες θα ανταμώσουν τώρα στα προημιτελικά, εκεί όπου ήδη γνωρίζουμε ότι θα παίξουν επίσης η Γαλλία με το Μαρόκο. Το προσεχές διήμερο, θα μάθουμε και τα άλλα δύο ζευγάρια, με το Μουντιάλ να μπαίνει στην τελική ευθεία και το πράγμα να σοβαρεύει.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
- Γαλλία-Μαρόκο
- Νορβηγία-Αγγλία
- Πορτογαλία ή Ισπανία-ΗΠΑ ή Βέλγιο
- Αργεντινή ή Αίγυπτος-Ελβετία ή Κολομβία
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