Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς, η Αγγλία των δέκα παικτών επικράτησε 3-2 του Μεξικού και πέρασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τέσσερις δεκαετίες μετά το περιβόητο ματς με την Αργεντινή, η Αγγλία ξόρκισε τα φαντάσματα του Αζτέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 54' και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου περιμένει η Νορβηγία! Έπαιξε για 79 λεπτά ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, στον πάγκο έμεινε ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ.

Χτύπησε δις σε ένα δίλεπτο ο Μπέλιγχαμ

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκε στην Τρι, με τον Πίκφορντ να αποκρούει εντυπωσιακά την κεφαλιά-ψαράκι του Χιμένες στο 15', ενώ στο 26' ο Ρανγκέλ σταμάτησε τη διαγώνια προσπάθεια του Γκόρντον. Εν συνεχεία, το ματς πήρε φωτιά λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον Μπέλιγχαμ να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά-ψαράκι στο 36' και να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του ένα δίλεπτο αργότερα μετά από 1-2 με τον Κέιν!

Παρ' όλα αυτά, οι Μεξικανοί βρήκαν το σθένος να μειώσουν, με τον Κινιόνες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό βολέ στο 42', ενώ στο 45+1', ο Χιμένες είχε σουτ λίγο άουτ - με τον ίδιο παίκτη να αναγκάζει σε νέα εντυπωσιακή επέμβαση τον Πίκφορντ στο 45+3'!

Άντεξαν με δέκα τα Τρία Λιοντάρια

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Αγγλία να αγγίζει το 3-1, όταν το σουτ του Ο'Ράιλι κατέληξε στο δοκάρι (49'), εντούτοις τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε η αποβολή του Κουάνσα για σκληρό μαρκάρισμα να αφήσει τους Βρετανούς με δέκα παίκτες! Κι όμως, τα Τρία Λιοντάρια δεν μάσησαν και κέρδισαν πέναλτι με τον Γκόρντον, το οποίο αξιοποίησε ο Κέιν για το 3-1 στο 60'.

Εννέα λεπτά αργότερα ωστόσο, οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στο ματς, με τον Χιμένες να ευστοχεί και αυτός σε πέναλτι που κέρδισε ο Γκουτιέρες, μετατρέποντας σε θρίλερ το φινάλε του αγώνα. Οι Μεξικανοί πίεσαν ασφυκτικά, δίχως να φτάσουν τελικά στην ισοφάριση, με την πορεία τους στο Μουντιάλ να σταματά εδώ...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μεξικό: Ρανγκέλ - Σάντσες (79' Φιντάλγκο), Μόντες (46' Άλβαρες), Βάσκες, Γκαγιάρδο - Μόρα (61' Σ. Χιμένες), Λίρα, Ρόμο (61' Γκουτιέρες) - Αλβαράδο, Ρ. Χιμένες, Κινιόνες (81' Μαρτίνες)

Αγγλία: Πίκφορντ - Κουάνσα, Κόνσα, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι (74' Σπενς) - Άντερσον (75' Μπερν), Ράις - Σάκα (57' Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον - Κέιν (90' Ρότζερς)