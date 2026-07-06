Το Μεξικό και η Αγγλία κοντράρονται στο Αζτέκα για τους «16» του Μουντιάλ 2026. Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Το Μεξικό και η Αγγλία μονομαχούν στο Αζτέκα για ένα εισιτήριο στους «8» όπου περιμένει η Νορβηγία, που υπέταξε τη Βραζιλία με 2-1.

Ο καιρός στην Πόλη του Μεξικού δεν είναι καλός και οι αποστολές των δύο χωρών ενημερώθηκαν να μη ξεκινήσουν για το θρυλικό γήπεδο λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή! Κάτι που σημαίνει πως δεδομένα θα έχουμε καθυστερημένη έναρξη, η οποία κανονικά θα γινόταν στις τρεις τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της FIFA, το ματς θα καθυστερήσει μια ώρα και θα ξεκινήσει στις 04:00.

Ωστόσο, οι προπονητές των δύο ομάδων γνωστοποίησαν τις επιλογές τους για τη βασική ενδεκάδα. Για τους Μεξικανούς, γι' άλλη μια φορά ο Χαβιέρ Αγκίρε ξεκινά βασικό τον Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, ενώ αναπληρωματικός θα είναι ο Πινέδα της ΑΕΚ.

Αναλυτικά οι δύο ενδεκάδες:

Μεξικό (Χαβιέρ Αγκίρε): Ράνχελ, Γκαγιάρδο, Βάσκες, Μόντες, Σάντσες, Λίρα, Μόρα, Ρόμο, Κινιόνες, Χιμένες, Αλβαράδο

🚨🤯 BREAKING: MEXICO’S OFFICIAL STARTING XI FOR THE ROUND OF 16 AGAINST ENGLAND! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Thoughts? 🏆 pic.twitter.com/CSXfjBhGLV July 5, 2026

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Ο' Ράιλι, Ράις, Γκουέχι, Σάκα, Άντερσον, Κέιν, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κουάνσα