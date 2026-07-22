Ο Μεξικανός πορτιέρε, Γκιγιέρμο Οτσόα, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 41 ετών!

Φινάλε όπως του άρμοζε, δηλαδή σε αγώνα Μουντιάλ είχε εν τέλει στην καριέρα του ο σπουδαίος Γκιγιέρμο Οτσόα, που ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση!

Ο Μεξικανός τερματοφύλακας που έγινε γνωστός σε κάθε γωνιά του πλανήτη χάρη στις σπουδαίες εμφανίσεις που είχε στα Παγκόσμια Κύπελλα, καταφέρνοντας μάλιστα να αγωνιστεί σε 6 από αυτά, γνωστοποίησε πως «κρέμασε» τα γάντια του σε ηλικία 41 ετών.

Έτσι, το παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Τσεχία (3-0 νίκη για το Μεξικό) ήταν το κύκνειο άσμα του, αφού πέρασε στο παιχνίδι για 12 λεπτά, γνωρίζοντας την αποθέωση στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα. Συνολικά, μέτρησε 12 παιχνίδια σε τελική φάση Μουντιάλ, έχοντας 5 clean sheets.

Τελευταία του ομάδα ήταν η κυπριακή ΑΕ Λεμεσού, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του πέρασε από συλλόγους όπως η Μάλαγα και η Σταντάρ Λιέγης. Συνολικά, κατέγραψε 788 παιχνίδια (βάσει Transfermarkt) και στα 194 από αυτά δεν δέχθηκε γκολ.

Το μήνυμά του:

Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο.

Σήμερα μπορώ μόνο να κοιτάξω πίσω με υπερηφάνεια και να πω: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου.

Ευχαριστώ κάθε οπαδό που ήταν εκεί σε κάθε στάδιο του ταξιδιού.

Παίρνω μαζί μου την αγάπη εκατομμυρίων και την ηρεμία που μου έδωσαν τα πάντα για το Μεξικό.

Ό,τι ζήσαμε, κανείς δεν μπορεί να μας το στερήσει.

Από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ για τόσα πολλά.