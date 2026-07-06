Μουντιάλ 2026: Τα highlights από την δεύτερη βραδιά των «16»
Συγκλονιστική ήταν η δεύτερη βραδιά της φάσης των «16» του Μουντιάλ, με ένα φαβορί και ένα αουτσάιντερ να προκρίνονται στα προημιτελικά και να συνθέτουν το ζευγάρι.
Αρχικά, η Νορβηγία κατόρθωσε να αφήσει έξω τη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χτύπησε δις στο δεύτερο μέρος (79',90'), φτάνοντας τα 7 γκολ στο φετινό τουρνουά, με τον Νεϊμάρ να μειώνει στο τελικό 1-2 και να λέει «αντίο» στη Σελεσάο.
Αργότερα και σε ένα παιχνίδι με φοβερά συναισθήματα, η Αγγλία κατόρθωσε να αλώσει το στάδιο Αζτέκα. Στα δυο γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ μέσα σε ένα δίλεπτο (36', 38') απάντησε ο Κινιόνες για το Μεξικό (42') και το 1-2 του ημιχρόνου, με τα Τρία Λιοντάρια να σκοράρουν ξανά με ποιον άλλον, τον Χάρι Κέιν από την άσπρη βούλα (60') για το 1-3 και τον Ραούλ Χιμένες να σημειώνει το τελικό 2-3 με τον ίδιο τρόπο στο 69'.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.