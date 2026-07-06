Η Νορβηγία άφησε εκτός συνέχειας Μουντιάλ τη Βραζιλία με 2-1, ενώ η Αγγλία πέρασε από το Αζτέκα με 3-2 επί του Μεξικού.

Συγκλονιστική ήταν η δεύτερη βραδιά της φάσης των «16» του Μουντιάλ, με ένα φαβορί και ένα αουτσάιντερ να προκρίνονται στα προημιτελικά και να συνθέτουν το ζευγάρι.

Αρχικά, η Νορβηγία κατόρθωσε να αφήσει έξω τη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ χτύπησε δις στο δεύτερο μέρος (79',90'), φτάνοντας τα 7 γκολ στο φετινό τουρνουά, με τον Νεϊμάρ να μειώνει στο τελικό 1-2 και να λέει «αντίο» στη Σελεσάο.

Αργότερα και σε ένα παιχνίδι με φοβερά συναισθήματα, η Αγγλία κατόρθωσε να αλώσει το στάδιο Αζτέκα. Στα δυο γκολ του Τζουντ Μπέλινγκχαμ μέσα σε ένα δίλεπτο (36', 38') απάντησε ο Κινιόνες για το Μεξικό (42') και το 1-2 του ημιχρόνου, με τα Τρία Λιοντάρια να σκοράρουν ξανά με ποιον άλλον, τον Χάρι Κέιν από την άσπρη βούλα (60') για το 1-3 και τον Ραούλ Χιμένες να σημειώνει το τελικό 2-3 με τον ίδιο τρόπο στο 69'.