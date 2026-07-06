Μεξικό - Αγγλία: Μία ώρα καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας
Και τελικά... καθυστέρηση μίας ώρας! Η αναμέτρηση του Μεξικού με την Αγγλία αναμένεται να ξεκινήσει, καιρού επιτρέποντος, στις τέσσερις τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας αντί στις τρεις, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά, λόγω των καιρικών συνθηκών στην πόλη του Μεξικού.
Η ενημέρωση της FIFA αναφέρει:
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Πόλη του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου από κεραυνούς στην περιοχή γύρω από το στάδιο, η σέντρα του αγώνα της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ του Μεξικού και της Αγγλίας αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 τοπική ώρα (21:00 EDT). Η ασφάλεια και η προστασία όλων των παρευρισκομένων αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της FIFA. Η FIFA ευχαριστεί όλους τους φιλάθλους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.
Υπενθυμίζεται πως δύο μέρες πριν, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα αναφορικά με τη μετάθεση του αγώνα έξι ώρες νωρίτερα, κάτι που εντέλει δεν συνέβη.
KICK-OFF UPDATE 🇲🇽🏴— FIFA Media (@fifamedia) July 5, 2026
Due to adverse weather conditions in Mexico City, including risk caused by lightning in the vicinity of the stadium, the kick-off of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Mexico and England has been delayed to 19.00 local time (21:00 EDT).
The… pic.twitter.com/hdygQ1pIAm
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