Προβλήματα ενόψει του Μεξικό-Αγγλία, με τις αποστολές των δύο ομάδων να μην φτάνουν στο γήπεδο την προβλεπόμενη ώρα.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μεξικό και Αγγλία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε από 40 κύματα αναφορικά με την ώρα έναρξής της, εντούτοις ενώ αποφασίστηκε να κυλήσουν όλα όπως είχε οριστεί αρχικά, φαίνεται πως υπάρχουν προβλήματα...

Ο καιρός στην πόλη του Μεξικού δεν είναι καλά και περίπου 2,5 ώρες πριν τη σέντρα, έγινε γνωστό πως οι αποστολές των δύο ομάδων δεν ξεκίνησαν για το Αζτέκα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή!

Κάτι που σημαίνει πως δεδομένα θα έχουμε καθυστερημένη έναρξη, η οποία κανονικά θα γινόταν στις τρεις τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Όλα αυτά, την ώρα που στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, υπήρχε μήνυμα για αναζήτηση καταφυγίου...