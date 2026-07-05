Ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει να γράφει ιστορία στον θεσμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όλοι αναρωτιόμαστε πού μπορεί να φτάσει αυτός ο παίκτης.

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρήκε για άλλη μία φορά δίχτυα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς σκόραρε το μοναδικό γκολ της Γαλλίας στη νίκη κόντρα στην Παραγουάη (1-0), το οποίο εξασφάλισε παράλληλα την πρόκριση των «μπλε» στα προημιτελικά του τουρνουά.

🔮🇫🇷 Kylian Mbappé has goal contributions at every single World Cup game so far.



🇸🇳 2 goals

🇮🇶 2 goals

🇳🇴 2 assists

🇸🇪 2 goals

🇵🇾 1 goal pic.twitter.com/eWFGsCLE9U July 5, 2026

Με αυτό του τέρμα, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 7 γκολ στη φετινή διοργάνωση και τα 19 συνολικά, ένα πίσω από τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει βρει δίχτυα 20 φορές σε Μουντιάλ. Την πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του θεσμού συμπληρώνουν οι Μίροσλαβ Κλόζε με 16, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο με 15 και ο Γκέρντ Μίλερ με 14, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στην 9η θέση της σχετικής λίστας με 11.

Η διαφορά βέβαια του Μέσι με τον Μπαπέ έγκειται στο ότι ο Αργεντινός έχει πετύχει τα 20 γκολ αυτά έχοντας παίξει σε 6 τουρνουά, ενώ ο Γάλλος μόνο σε 3, ενώ φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα να τον ξεπεράσει στη σχετική λίστα ήδη από την φετινή διοργάνωση αν σκοράρει δύο τέρματα παραπάνω από τον pulga.

Επιπλέον, ο άλλοτε επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν είναι μόλις 27 χρόνων, κάτι που σημαίνει πως, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο ακόμη διοργανώσεις, αν όχι και τρεις και αν παραμείνει υγιής, τότε σίγουρα θα ξεπεράσει κατά πολύ τον Μέσι και θα θέσει γερή υποψηφιότητα για τον Goat του θεσμού, ειδικά αν μπορέσει να κατακτήσει το πολύτιμο τρόπαιο άλλες μία ή δύο φορές.

Τα στατιστικά του Μπαπέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ωραία τα λόγια, όμως πάμε να δούμε αναλυτικά και με αριθμούς τα πεπραγμένα του Κιλιάν Μπαπέ στην ιστορία του τουρνουά. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο διεθνής επιθετικός της «βασίλισσας» έχει αγωνιστεί σε τρεις διοργανώσεις (2018, 2022, 2026), έχει παίξει σε δύο τελικούς, μέχρι στιγμής, (2018, 2022), έχοντας κατακτήσει μάλιστα το τρόπαιο στην παρθενική του εμφάνιση (2018), σκοράροντας παράλληλα και 19 γκολ σε 19 μόλις εμφανίσεις.

Mbappe extends his record for the most goals scored in the knockout stages of the World Cup to 11 🇫🇷 — Guinness World Records (@GWR) July 4, 2026

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι πως από αυτα τα 19 τέρματα, τα 11 τα έχει πετύχει στη φάση των νοκ άουτ (3 το 2018, 5 το 2022, 3 μέχρι στιμής το 2026) που είναι αριθμός ρεκόρ και τα 4 μάλιστα σε τελικούς (1 το 2018, 3 το 2022). Ακόμη έχει βγει μία φορά πρώτος σκόρερ του τουρνουά (2022), ενώ έχει κατακτήσει και το βραβείο καλύτερου νεαρού παίκτη της FIFA (2018).

Kylian Mbappé is now the ONLY player to score 3+ goals in the knockout stage in THREE different World Cups 👑



🇫🇷 3 in 2018

🇫🇷 5 in 2022

🇫🇷 3 so far in 2026 pic.twitter.com/Qjbs72Ulbu July 4, 2026

Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι ένα. Πού μπορεί να φτάσει ακόμη αυτός ο παικταράς;