Ο Κιλιάν Μπαπέ βρήκε και πάλι δίχτυα, η Γαλλία κέρδισε 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έστειλε τη Γαλλία στους «8»! Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ευστόχησε από τα έντεκα βήματα, οι Τρικολόρ νίκησαν με 1-0 την Παραγουάη και πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Έβδομο γκολ στη διοργάνωση για τον ασύλληπτο Μπαπέ, 19ο συνολικά σε Μουντιάλ. Στην κορυφή της λίστας των σκόρερ μαζί με τον Μέσι στο φετινό τουρνουά, στη δεύτερη θέση με ένα γκολ λιγότερο από τον Pulga, διαχρονικά στα Παγκόσμια Κύπελλα. Στην επόμενη φάση η Γαλλία θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μαρόκο.

Υπεροχή χωρίς ουσία για τη Γαλλία

Η ομάδα του Ντεσάν στο πρώτο ημίχρονο είχε τη συντριπτική κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Παραγουάη με διπλή ζώνη άμυνας δυσκόλεψε τους Τρικολόρ και δεν τους έδωσε χώρους.

Οι Μπλε επιχείρησαν κάποια σουτ από μακρινή απόσταση, τα οποία δεν απείλησαν ουσιαστικά τον Χιλ. Ο Κονέ στο 22' και στο 43' και ο Ραμπιό στο 33' σούταραν δυνατά έξω από την περιοχή της Αλμπιρόχα αλλά η μπάλα και στις τρεις περιπτώσεις έφυγε ψηλά άουτ. Ο Ντεμπελέ στο 38' ανησύχησε περισσότερο τον Παραγουανό γκολκίπερ, ο οποίος όμως εξουδετέρωσε το σουτ του αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι δύο χώρες πήγαν στην ανάπαυλα με το «φτωχό» 0-0, με το σύνολο του Αλφάρο να ευνοείται πιο πολύ με την εν λόγω εξέλιξη.

Ο Μπαπέ συνέχισε το... βιολί του

Το δεύτερο μέρος κύλισε στο ίδιο μοτίβο. Η Γαλλία στο προσκήνιο για να βρει το γκολ και η Παραγουάη σε παθητικό ρόλο, προσηλωμένη στα μετόπισθεν. Στο 52' ο Ντεμπελέ βρήκε τα πλαϊνά δίχτυα, σουτάροντας από τα πλάγια της περιοχής. Δύο λεπτά αργότερα, ο Κονέ εξαπέλυσε έναν κεραυνό, υποχρεώνοντας τον Χιλ σε μια εντυπωσιακή επέμβαση.

Στο 67ο λεπτό ο Ντουέ κέρδισε πέναλτι ύστερα από ένα άψογο σόλο μέσα στην περιοχή. Ο Μπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και έγραψε το 1-0 για τη χώρα του. Ήταν το έβδομο γκολ του στο φετινό Μουντιάλ και το 19ο συνολικά στον θεσμό. Έτσι, έφτασε τον Μέσι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στο τουρνουά και μείωσε την απόσταση από τον «Λίο» στο ένα γκολ, στη σχετική λίστα όλων των εποχών στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, οι Γάλλοι έκαναν διαχείριση του αποτελέσματος, οι Παραγουανοί δεν βρήκαν δίχτυα και το τελικό 1-0 έστειλε τους Πετεινούς στα προημιτελικά και τη χώρα της Νότιας Αμερικής... σπίτι.

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Χιλ, Αλόνσο, Αλντερέτε (Κανάλε 58' τραυματισμός), Γ. Γκόμες (Μαουρίτσιο 71'), Βελάσκες, Κάσερες, Αλμιρόν (Άβαλος 72'), Γκαλάρσα, Κούμπας, Ν. Γκόμες, Ενσίσο (Καμπαγιέρο 61')

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Ντίνιε, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Ραμπιό, Κονέ, Μπαρκολά (Ντουέ 61'), Ολίσε, Ντεμπελέ (Σερκί 84'), Μπαπέ