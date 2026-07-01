Μπαπέ: «Δεν ασχολούμαι με την κατάταξη, ο Μέσι θα βάλει και άλλα γκολ»

Παρότι το όνομα του βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες, αφού το ενδιαφέρον για λίστα των πρώτων σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει πάρει φωτιά, όμως ο Μπαπέ δεν δείχνει να ενδιαφέρεται καθόλου!

Η Γαλλία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Μπαπέ νίκησε άνετα τη Σουδία (3-0) και πλέον έχει «ραντεβού» με την Παραγουάη στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αρχηγός των Τρικολόρ σκόραρε «δις» και έβαλε φωτιά στην κούρσα για τον κορυφαίο σκόρερ της διοργάνωσης.

Μπορεί ο Μέσι να κάνει... παπάδες και να έριξε το κάστρο του Κλόζε όμως έχει ένα κοινό πλέον με τον Μπαπέ. Ποιο είναι αυτό; Αμφότεροι έχουν βρει το δρόμο για τα δίχτυα 6 φορές προς το παρόν.Όπως είναι λογικό ο Γάλλος σταρ εκτός απροόπτου αναμένεται αν οχι φέτος, στις επόμενες διοργανώσεις να ξεπεράσει τον Μέσι, καθώς είναι 11 χρόνια νεότερος και το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει ακόμη μέλλον.

Έτσι γίνεται αρκετός ντόρος για την μάχη των πρώτων σκόρερ του τουρνουά! Πλέον ο αρχηγός των Μπλε μετράει συνολικά 18 γκολ και βρίσκεται μόλις ένα λιγότερο από τον Αργεντίνο σταρ.... με το ενδιαφέρον του κοινού να στρέφεται στη μεταξύ τους μονομαχία.

Ωστόσο όσο και αν υπάρχει περιέργεια για το ποιος θα φιγουράρει τελικά στην πρώτη θέση ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν δείχνει να ενδιαφέρεται και σε δηλώσεις του μετά το ματς με τη Σουηδία ξεκαθάρισε ότι δεν τον απασχολεί καθόλου. Μάλιστα θεωρεί ότι ο Μέσι θα βρεί πολλές φορές ακόμη το δρόμο για τα δίχτυα: «Δεν ασχολούμαι με την κατάταξη των σκόρερ... και πιστεύω ότι ο Λιονέλ Μέσι θα βάλει ακόμα περισσότερα γκολ».

🚨 Kylian Mbappé: “I am NOT looking at the top scorer rankings… also, I am convinced that Leo Messi will score even more goals”. 😁 pic.twitter.com/zOOn618bbG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Τέλος όσον αφορά τη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης, όπως αναφέρθηκε η κορυφή παραμένει μοιρασμένη. Τόσο ο Μπαπέ όσο και ο Μέσι έχουν πετύχει από έξι γκολ, όμως ο Γάλλος βρίσκεται στην πρώτη θέση χάρη στο πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας. Παρότι ο 39χρονος Αργεντινός έχει αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι λιγότερο, υπολείπεται του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο τελευταίος μετρά δύο ασίστ, έναντι καμίας του Μέσι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα γκολ, οι ασίστ είναι το πρώτο στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη.

Ακριβώς πίσω βρίσκεται ο Έρλινγκ Χάαλαντ με πέντε γκολ και χωρίς ασίστ. Δύο τέρματα πιο πίσω ακολουθούν οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Βινίσιους Ζούνιορ, οι οποίοι έχουν από τέσσερα γκολ, με τον πρώτο να έχει μοιράσει δύο ασίστ και τον Βραζιλιάνο μία.