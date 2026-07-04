Συμπληρώθηκε το παζλ της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε τα 8 ζευγάρια των νοκ-άουτ που προέκυψαν, καθώς και τις ημερομηνίες των αγώνων.

15 ήμερες πριν από τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου η πρώτη φάση των νοκ άουτ τελείωσε και προχωράμε ολοταχώς προς τους «16». Ισάριθμες ομάδες προκρίθηκαν από τον πρώτο γύρο των νοκ άουτ και θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους για μια θέση στις 8 καλύτερες ομάδες του πλανήτη, με τις αναμετρήσεις να έχουν προγραμματιστεί από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου.

Ζευγάρια όπως το Πορτογαλία - Ισπανία, Βραζιλία - Νορβηγία και ΗΠΑ - Βέλγιο είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Αντίθετα στα... μαλακά έπεσε η πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή που θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, αλλά και η προηγούμενη φιναλίστ, Γαλλία, η οποία θα αναμετρηθεί τώρα με την Παραγουάη.

Οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν

Μεξικό

Ελβετία

Καναδάς

Βραζιλία

Μαρόκο

ΗΠΑ

Παραγουάη

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ισπανία

Γαλλία

Νορβηγία

Αργεντινή

Κολομβία

Πορτογαλία

Αγγλία

Τα 8 ζευγάρια του Μουντιάλ και το πρόγραμμα

Σάββατο 4 Ιουλίου

22:00 Καναδάς - Μαρόκο

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Παραγουάη - Γαλλία

23:00 Βραζιλία – Νορβηγία

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Μεξικό- Αγγλία

22:00 Πορτογαλία – Ισπανία

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ - Βέλγιο

19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος

23:00 Ελβετία - Κολομβία