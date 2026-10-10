Ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει συμπαίκτης με τους τρεις θρύλους στην ιστορία της Αργεντινής

Υπάρχει μονάχα ένας παίκτης στον κόσμο, ο οποίος έχει μοιραστεί το γήπεδο με τρεις θρυλικούς Αργεντίνους ποδοσφαιριστές, τους Μάριο Κέμπες, Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

Η Αργεντινή έχει στην φαρέτρα της 3 Παγκόσμια Κύπελλα (1978, 1986 και 2022). Και οι τρεις κατατακτήσεις είχαν έναν διαφορετικό πρωταγωνιστή, με τους τρεις θρυλικούς Αργεντινούς ποδοσφαιριστές, Μάριο Κέμπες, Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι να οδηγούν αντίστοιχα τη χώρα τους στον απόλυτο θρίαμβο.

Οι τρεις αυτοί παίκτες προέρχονται από διαφορετικές γενιές και έχουν αρκετά χρόνια διαφορά (για παράδειγμα ο Κέμπες είναι γεννημένος το 1954, ενώ ο Μέσι το 1987), ωστόσο υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει συμπαίκτης και με τους τρεις και αυτός δεν είναι άλλος από τον τερματοφύλακα, Ρομπέρτο ​​Αμπονταντιέρι.

Ο Αργεντινός κίπερ, γνωστός και ως «Πάτο», αγωνίστηκε μαζί με τον Κέμπες σε έναν φιλικό αγώνα μεταξύ της Ροζάριο Σεντράλ και της Νιούελς Ολντ Μπόις, σε έναν ματς φόρο τιμής στον «Ελ Ματαδόρ», ο οποίος βρισκόταν τότε στο λυκόφως της καριέρας του.

Ο Κέμπες, ο οποίος είχε παίξει για τη Ροζάριο Σεντράλ μεταξύ του 1974 και του 1976, προτού υπογράψει για τη Βαλένθια, επέστρεψε το 1995 για να αποχαιρετήσει τους αγαπημένους του οπαδούς, εναντίον κανενός άλλου παρά των αιώνιων αντιπάλων τους.

Από τους τρεις αστέρες, ο Αμπονταντσιέρι έπαιξε τους περισσότερους αγώνες μαζί με τον Μέσι, 29 στο σύνολο, όλοι με την «Αλμπισελέστε», με τους τρεις από αυτούς μάλιστα να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Επιπλέον, οι δυο τους έχουν παίξει και ως αντίπαλοι, δυο φορές, όσο ο «Πάτο» βρισκόταν στη Χετάφε τις σεζόν 2006/07 και 2007/08, χωρίς μάλιστα να δεχθεί γκολ από τον Αργεντίνο σουπερ σταρ.

Τέλος, ο Αμπονταντιέρι μοιράστηκε το γήπεδο με τον Μαραντόνα για τρεις μονάχα αγώνες, όσο οι δύο τους ήταν συμπαίκτες στην Μπόκα Τζούνιορς. Ο ένας διεξήχθη τη σεζόν 1996/97 και οι άλλοι δύο τη σεζόν 1997/98, ενώ και οι τρεις έληξαν με νίκη της Μπόκα.