Λιονέλ Μέσι: Οι αριθμοί του το 2026 προκαλούν... δέος

Μανώλης Μακρόπουλος
Λιονέλ Μέσι: Οι αριθμοί του το 2026 προκαλούν... δέος

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Ο Λιονέλ Μέσι βαδίζει προς τα 40 χρόνια ζωής, όμως οι αριθμοί του μέσα στο 2026 δείχνουν πως... παραμένει νέος.

Ο Λιονέλ Μέσι άφησε μια για πάντα το ποδόσφαιρο Εθνικών ομάδων τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10), όταν και έδωσε την τελευταία παράστασή του με την Αργεντινή, στη φιλική επικράτηση με 3-0 επί του Μπενίν.

Φυσικά, το Last Dance του στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ», εκτός από συγκίνηση είχε και show, αφού κατόρθωσε να έχει γκολ και δυο ασίστ, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής απέναντι στην ομάδα από την Αφρική. Τελείωσε έτσι την πορεία του με το εθνόσημο στα 126 γκολ και 69 ασίστ έπειτα από 208 εμφανίσεις.

Παρότι έχει κλείσει εδώ και μήνες τα 39 χρόνια ζωής και βαδίζει πλέον προς την τέταρτη δεκαετία, ο κοντός μάλλον δεν... χαμπαριάζει από ηλικίες. Αυτό δείχνουν άλλωστε και τα συνολικά στατιστικά του μέσα στο 2026, αφού η συνεισφορά του σε γκολ είναι μεγαλύτερη από τα παιχνίδια που έχει δώσει!

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Συνολικά, σε 40 αγώνες με Ίντερ Μαϊάμι και Αργεντινή, ο Μέσι μετράει 36 γκολ και 19 ασίστ, δηλαδή άμεση συμμετοχή σε 55 τέρματα! Με μέσο όρο σχεδόν ένα γκολ ανά 90', ο Pulga συνεχίζει να μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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