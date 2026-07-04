Η Κολομβία έκαμψε την αντίσταση της Γκάνας με 1-0 και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026. Επόμενος αντίπαλος, η Ελβετία, για τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Η Κολομβία άνοιξε τα... φτερά της για τους «16»! Το σύνολο του Λορένσο λύγισε με 1-0 την Γκάνα και θα συνεχίσει το ταξίδι του στο Μουντιάλ 2026. Στην επόμενη φάση η χώρα του Κολόμβου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, η οποία απέκλεισε με 2-0 την Αλγερία.

Το 1-0 ήταν «κολακευτικό» για την Γκάνα

Στο πρώτο ημίχρονο, η Κολομβία ήταν καταφανέστατα το «αφεντικό» της αναμέτρησης στο Κάνσας. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με δύο αναγκαστικές αλλαγές εκατέρωθεν, οι Καφετέρος πήραν προβάδισμα στο 14ο λεπτό με τον Αρίας να πλασάρει στην κίνηση, έπειτα από τη σέντρα του Λουίς Σουάρες. Η ομάδα του Λορένσο είχε ευκαιρίες να διευρύνει το προβάδισμα της, αλλά δε βρήκε για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 39' ο Λουίς Ντίας αστόχησε από πλεονεκτική θέση για την κλάση του, ύστερα από λάθος στα μετόπισθεν του συνόλου του Κεϊρός. Στο 42ο λεπτό ο Σουάρες έπιασε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Λέρμα, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο τερματοφύλακας της Γκάνας, Ζίγκι, έκανε τρομερή επέμβαση στην κεφαλιά του Μοχίκα και κράτησε το 1-0.

Στον αντίποδα, η αφρικανική χώρα δεν απείλησε ουσιαστικά στα πρώτα 45 λεπτά και αρκέστηκε κατά κόρον σε παθητικό ρόλο. Το δυνατό σουτ του Ινιάκι Ουίλιαμς στο 40' έφυγε μακριά από την εστία του Βάργκας.

Με άνεση στους «16» η Κολομβία

Στο δεύτερο μισό, η Γκάνα μπήκε πιο ζωηρά στο ματς αλλά η Κολομβία ήταν αυτή που άγγιξε το 2-0. Στο 55' ο Γκανέζος γκολκίπερ εξουδετέρωσε εντυπωσιακά το σουτ του Πουέρτα και κράτησε το 1-0. Ένα λεπτό αργότερα, ο Λουίς Ντίας σκόραρε αλλά υπήρχε οφσάιντ. Στο 58ο λεπτό, ο σταρ της Μπάγερν Μονάχου έχασε κι άλλη ευκαιρία να δώσει... αέρα δύο τερμάτων στη χώρα του αλλά ο Ζίγκι είπε και πάλι «όχι».

Προϊόντος του χρόνου, οι δύο προπονητές έκαναν αλλαγές σε πρόσωπα και τακτικές. Η Κολομβία είχε τις προϋποθέσεις να πετύχει και δεύτερο τέρμα αλλά δεν τα κατάφερε. Αντιθέτως η Γκάνα, παρόλο που αυτή... καιγόταν να ισοφαρίσει δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Βάργκας. Μοιραία το 1-0 έμεινε ως το φινάλε, με τους Κολομβιανούς να πανηγυρίζουν την πρόκριση στους «16» και τους Γκανέζους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση.

Για τους Λατίνους, ο Χάμες Ροντρίγκες έπαιξε βασικός αλλά έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Κεϊρός.

Κολομβία (Νέστορ Λορένσο): Βάργκας, Μοχίκα, Λουκουμί, Σάντσες, Μουνιός, Αρίας (Κιντέρο 73'), Λέρμα, Πουέρτα, Ντίας (Καμπάζ 90'), Κόρδοβα (Σουάρες 8' τραυματισμός), Ροντρίγκες (Ρίος 46')

Γκάνα (Κάρλος Κεϊρός): Ζίγκι, Μένσα, Οπόκου, Λουκάσεν, Σενάγια (Σεϊντού 13' τραυματισμός), Πάρτεϊ, Ι. Ουίλιαμς (Φατάου 62'), Γιρένκι (Αντού 79'), Σίμπο (Οβούσου 62'), Σεμένιο, Αγιού (Νουάμα 79')