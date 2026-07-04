Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι 3-2 (παρ.): Τα highlights της νίκης της Ασημένιας (vid)
Η Αργεντινή συνεχίζει την πορεία της στο φετινό Μουντιάλ! Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια λύγισε το απίστευτο Πράσινο Ακρωτήρι με 3-2 στην παράταση (1-1 κ.δ) και τσέκαρε το εισιτήριο για τους «16» του τουρνουά, όπου την περιμένει η Αίγυπτος του Σαλάχ, που απέκλεισε την Αυστραλία με 4-2 στα πέναλτι (1-1 κ.δ, παράταση). Για την Ασημένια, ο Λιονέλ Μέσι βρήκε πάλι δίχτυα, φτάνοντας τα επτά γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, παραμένοντας στην κορυφή των σκόρερ τόσο στην εν λόγω διοργάνωση όσο και στην ιστορία του σπουδαιότερου ποδοσφαιρικού γεγονότος (20 γκολ).
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