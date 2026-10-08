Viral έγινε στα social media το βίντεο με τον Λιονέλ Μέσι να δακρύζει μέσα στο πούλμαν, κατά τη μεταφορά της Αργεντινής στο Μονουμεντάλ.

Ο Λιονέλ Μέσι και η Εθνική Αργεντινής τράβηξαν πλέον χωριστούς δρόμους, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) φόρεσε για τελευταία φορά περιβραχιόνιο και εθνόσημο, στο νικηφόρο με 3-0 φιλικό απέναντι στο Μπενίν.

Σε μια βραδία όπου η συγκίνηση είχε την... τιμητική της, ο Pulga σκόραρε και έδωσε δυο ασίστ, ολοκληρώνοντας με 126 γκολ και 69 τελικές πάσες σε 208 παιχνίδια τη μυθική πορεία του με την Αλμπισελέστε και το κατάμεστο από 80 χιλιάδες και πλέον φιλάθλους «Μονουμεντάλ» δάκρυσε.

Το ίδιο και ο Μέσι, τόσο κατά τη διάρκεια της όλης εκδήλωσης, όσο και πριν. Κατά τη μεταφορά της αποστολής των Αργεντίνων με λεωφορείο προς το γήπεδο, ο κατά πολλούς GOAT δεν άντεξε, «έσπασε», με τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα όσο έβλεπε τους φίλους της πατρίδας του να τον χαιρετούν στο δρόμο.