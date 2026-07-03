Πορτογαλία - Κροατία: Οι ενδεκάδες των ομάδων
Ευρωπαϊκό ντέρμπι στο Τορόντο, με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει την Κροατία για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τους γερόλυκους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς να ετοιμάζονται να ηγηθούν των δύο αντιπάλων.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Πορτογαλία: Κόστα - Κανσέλο, Ντίας, Βέιγκα, Μέντες - Νέβες, Βιτίνια - Νέτο, Φερνάντες, Λεάο - Ρονάλντο
Κροατία: Λιβάκοβιτς - Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς - Μόντριτς, Κόβατσιτς - Βλάσιτς, Σούτσιτς, Μπατούρινα - Μπούντιμιρ
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