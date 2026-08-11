Κριστιάνο Ρονάλντο και Χεορχίνα Ροντρίγκες ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Μετά από δέκα χρόνια σχέσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν. Το ζευγάρι δημοσίευσε μία φωτογραφία όπου διακρίνονται τα χέρια των νεόνυμφων και οι βέρες τους, με το post να είναι αναμενόμενα viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Πορτογαλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η τελετή έγινε ιδιωτικά παρότι υπήρχε έντονη φημολογία τις τελευταίες ημέρες, με τον Πορτογάλο σταρ και την Αργεντινή καλλονή να έχουν αρραβωνιαστεί έναν χρόνο πριν.

Ρονάλντο και Ροντρίγκες είναι μαζί από το 2016 και έχουν δύο παιδιά, την Αλάνα Μαρτίνα, που γεννήθηκε το 2017 και την Μπέλα Εσμεράλδα, που ήρθε στη ζωή το 2022, με τον 41χρονο ποδοσφαιριστή να έχει τρία ακόμα παιδιά.