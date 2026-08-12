Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είναι ένα εκ των φαβορί για να αναλάβει την εθνική Ολλανδίας, με τον Ισπανό να βρίσκεται σε συζητήσεις με την ομοσπονδία της χώρας.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ φαίνεται πως βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής τους ομάδας, αντικαθιστώντας τον Ρόναλντ Κούμαν.

Θυμίζουμε ότι ο 63χρονος κόουτς αποχώρησε μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε από το Μαρόκο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, αφήνοντας τη στην άκρη του πάγκου τους θέση κενή.

Από την άλλη, ο 53χρονος τεχνικός εξακολουθεί να είναι ελεύθερος μετά την παραίτησή του από την εθνική Πορτογαλίας, την οποία οδήγησε μέχρι την κατάκτηση του Nations League το 2025.

Όπως αποκαλύπτει η «De Telegraaf», ο τεχνικός διευθυντής των Ολλανδών, Νάιτζελ ντε Γιονγκ, έχει ήδη πραγματοποιήσει συζητήσεις με τον Μαρτίνεθ, ειδικά από τη στιγμή που οι εγχώριες επιλογές, όπως οι Άρνε Σλοτ, Έρικ τεν Χαγκ και Πέτερ Μπος, αρνήθηκαν να αναλάβουν αυτό το πόστο.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Μαρτίνεθ θα γίνει ο πρώτος ξένος ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας μετά από 48 χρόνια.