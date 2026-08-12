Ολλανδία: Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είναι υποψήφιος για να αναλάβει τους Οράνιε
Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ φαίνεται πως βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής τους ομάδας, αντικαθιστώντας τον Ρόναλντ Κούμαν.
Θυμίζουμε ότι ο 63χρονος κόουτς αποχώρησε μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε από το Μαρόκο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, αφήνοντας τη στην άκρη του πάγκου τους θέση κενή.
Από την άλλη, ο 53χρονος τεχνικός εξακολουθεί να είναι ελεύθερος μετά την παραίτησή του από την εθνική Πορτογαλίας, την οποία οδήγησε μέχρι την κατάκτηση του Nations League το 2025.
Όπως αποκαλύπτει η «De Telegraaf», ο τεχνικός διευθυντής των Ολλανδών, Νάιτζελ ντε Γιονγκ, έχει ήδη πραγματοποιήσει συζητήσεις με τον Μαρτίνεθ, ειδικά από τη στιγμή που οι εγχώριες επιλογές, όπως οι Άρνε Σλοτ, Έρικ τεν Χαγκ και Πέτερ Μπος, αρνήθηκαν να αναλάβουν αυτό το πόστο.
Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Μαρτίνεθ θα γίνει ο πρώτος ξένος ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας μετά από 48 χρόνια.
🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Roberto Martínez has EMERGED as a SURPRISE candidate to become the new manager of The Netherlands!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 11, 2026
The Dutch FA have held secret talks in Málaga.
If appointed, he would become the first foreign manager of the Netherlands since 1978.
— @telegraaf pic.twitter.com/nF7kox3mL0
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