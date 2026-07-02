Η Ισπανία κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό κόντρα στην Αυστρία και με το άνετο 3-0 πανηγύρισε την πρόκριση στη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Μια μεστή εμφάνιση. Αυτό χρειαζόταν όλο κι όλο η Ισπανία για να μην... μπλέξει σε περιπέτειες και να καθαρίσει με συνοπτικές διαδικασίες την Αυστρία. Με σαφή υπεροχή από το πρώτο λεπτό και με τους Ογιαρθάμπαλ - Κουκουρέγια σε μεγάλη μέρα, η Ρόχα πήρε μια άνετη νίκη με 3-0 στην Καλιφόρνια και έκλεισε ραντεβού με τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία - Κροατία στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία είχε από την αρχή του αγώνα τον έλεγχο και δεν επέτρεπε σημαντικές φάσεις στην εστία της. Αντίθετα, προοδευτικά γινόταν όλο και πιο απειλητική για τα καρέ του Σλάγκερ και μάλιστα στο 29΄σκόραρε με τον Κουκουρέγια, όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Κουμπαρσί πάνω στον Αυστριακό γκολκίπερ στην αρχή της φάσης. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σλάγκερ είχε την απάντηση στην προσπάθεια του Ογιαρθάμπαλ, προτού τελικά η Ρόχα ανοίξει το σκορ στο 36΄.

Σε εκείνο το σημείο ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι για τον αμαρκάριστο Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος με όμορφο πλασέ σημάδεψε τη γωνία για το 1-0. Το γκολ έδωσε ενέργεια στους Ισπανούς που μάλιστα λίγο έλειψε να πετύχουν και δεύτερο πριν από την εκπνοή του ημιχρόνου. Στο 45΄+2΄συγκεκριμένα ο Μπαένα σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με τρομερή εκτέλεση φάουλ και στην επαναφορά ο Σλάγκερ νίκησε με εντυπωσιακή επέμβαση τον Γιαμάλ από κοντά.

Πέδρο Πόρο και Ογιαρθάμπαλ υπέγραψαν το πάρτι

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε μετά την ανάπαυλα, με τους παίκτες του Ντε Λα Φουέντε να διαχειρίζονται τον ρυθμό του αγώνα και να ροκανίζουν σταθερά τις δυνάμεις της Αυστρίας, η οποία απείλησε μια και μοναδική φορά με άστοχη κεφαλιά του Κάλαϊτζιτς στο 61΄. Κι αφού το 1-1 δεν έγινε σε εκείνο το σημείο, οι Ισπανοί καθάρισαν το ματς πέντε λεπτά αργότερα.

Όταν ο Κουκουρέγια απελευθέρωσε τη μπάλα στα αριστερά για τον Μπαένα κι εκείνος έκανε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας για τον Πέδρο Πόρο που σκόραρε από κοντά με κεφαλιά για το 2-0. Οι ελπίδες της Αυστρίας κάπου εκεί τελείωσαν, αλλά η Ισπανία ήθελε και... γλυκό. Στο 85΄ο Αλάμπα έδιωξε πάνω στη γραμμή το σουτ του Γιαμάλ, αλλά λίγο αργότερα η Ρόχα βρήκε και τελικά τρίτο γκολ. Στο 89΄συγκεκριμένα ο Κουκουρέγια έβγαλε μαγική κάθετη στην πλάτη της άμυνας για τον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το τελικό 3-0.

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (90΄+3΄Πιούμπιλ), Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι (90΄+3΄Φαμπιάν Ρουίθ), Γιαμάλ, Μπαένα (71΄Φεράν Τόρες), Ντάνι Όλμο (71΄Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ

Αυστρία (Ραλφ Ράνγκνικ): Σλάγκερ, Πος (85΄Πρας), Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σέιβαλντ (46΄Τσουκουεμέκα), Σλάγκερ (46΄Γκρίλιτς), Σμιντ (60΄Κάλαϊτζιτς), Ζάμπιτσερ, Βάνερ, Γκρέγκοριτς (60΄Αρναούτοβιτς)

