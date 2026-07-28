Γνωστή αεροπορική εταιρία αποφάσισε να... τρολάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τις... μηδέν κατακτήσεις Μουντιάλ του Πορτογάλου.

Το Μουντιάλ του 2026 ανήκει πλέον στο παρελθόν, όμως κάθε ημέρα που περνάει όλο και κάτι βγαίνει στην... επιφάνεια.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν μιλάμε για είδηση αλλά για... τρολάρισμα, που αποφάσισε να κάνει γνωστή αεροπορική εταιρία στον Κριστιάνο Ρονάλντο, αναφορικά με την απουσία του τροπαίου από την τεράστια καριέρα του.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρία αναδημοσίευσε μια φωτογραφία που παρουσιάζει την εξαιρετική σωματική κατάσταση του CR7 στα 30 και τα 40 του χρόνια, βάζοντας από πάνω μια λεζάντα «φωτιά». Τι έγραφε αυτή; «Μηδέν Μουντιάλ vs Μηδέν Μουντιάλ», με τους χρήστες του διαδικτύου φυσικά να την κάνουν viral.