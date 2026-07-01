Ο Τιερί Ανρί ξεχώρισε τον Μάικλ Ολίσε ως τον πολυτιμότερο παίκτη της Γαλλίας, με τον αστέρα της Μπάγερν Μονάχου να εντυπωσιάζει στον αγώνα κόντρα στη Σουηδία.

Η Γαλλία πέρασε σαν «σίφουνας» τη Σουηδία, επικρατώντας με 3-0, χάρη στα γκολ των Μπαπέ και Μπαρκολά και «σφράγισε» με αυτό τον τρόπο το εισιτήριο της για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σημείωσε τα δύο από τα τρία τέρματα των «Μπλε», φτάνοντας συνολικά τα έξι στο φετινό τουρνουά.

Σύμφωνα με τον πρώην διεθνή επιθετικό των «τρικολόρε» Τιερί Ανρί, όμως ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ, είναι αυτός που ξεχωρίζει ως ο πιο σημαντικός παίκτης για την εθνική ομάδα.

«Αυτός ο τύπος είναι σε άλλο πλανήτη, είναι απλώς διαφορετικός. Ο MVP θα είναι πάντα ο Κιλιάν, επειδή θα βάλει αριθμούς που κανείς δεν μπορεί να βάλει, αλλά ο πιο σημαντικός παίκτης είναι ο Ολίσε», δήλωσε ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα στο «FOX Sports».

«Αυτό που κάνει χωρίς την μπάλα είναι απαράμιλλο. Επειδή οι άνθρωποι πάντα μένουν σε αυτό που κάνει ένας παίκτης με την μπάλα, συνήθως, όταν είσαι τέτοιος τύπος, τεχνίτης, ξεχνάς το αμυντικό σου καθήκον. Αυτός δεν το κάνει, σκέφτεται το παιχνίδι, τον τρόπο που το παίζει, ο Μάικλ είναι εξωπραγματικός».

«Ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που βλέπουν οι άλλοι. Αν τα πράγματα δεν συμβαίνουν όπως του αρέσει, μερικές φορές ξεφεύγει λίγο από το παιχνίδι επειδή τα βλέπει όλα τόσο τέλεια και τόσο γρήγορα που αν δεν ακολουθείς τον ρυθμό του, μερικές φορές ενοχλείται».

«Αλλά τι παίκτης, είχα το προνόμιο να τον προπονήσω. Μερικές φορές έκανε πράγματα στην προπόνηση και πρέπει να συγκρατηθείς από το να πεις «ουάου», γιατί ως προπονητής απλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Λες στον βοηθό σου, "είδες τι έκανε μόλις τώρα;". Και μετά λες "έλα πίσω, γύρνα πίσω, γύρνα πίσω, πάμε παιδιά"».