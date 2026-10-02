Γαλλία και Ιταλία έμειναν στο 1-1 στη ματσάρα του Παρισιού, με τους Ατζούρι να βάζουν το πρώτο φρένο στην ομάδα του Ζιντάν. Άνετη νίκη για το Βέλγιο επί της Τουρκίας, εξάρα οι Πολωνοί!

League A - 1ος Όμιλος

Ισόπαλη έληξε η ματσάρα ανάμεσα σε Γαλλία και Ιταλία, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1 στο Παρίσι στην πρώτη απώλεια του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των Μπλε. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος χωρίς τέρματα, η Γαλλία ευτύχησε να προηγηθεί πρώτη χάρη σε τρομερό γκολ του Μάικλ Ολίσε. Στο 55΄συγκεκριμένα οι Γάλλοι εκτέλεσαν με πάσα το φάουλ κι ο επιθετικός της Μπάγερν έπιασε τρομερό σουτ, με τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Οι Ιταλοί, ωστόσο, δεν παράτησαν το ματς κι έφτασαν στην ισοφάριση στο 68΄με σκόρερ τον Μπαστόνι, σε ένα γκολ που τους κράτησε ζωντανούς στη μάχη για τις πρώτες δυο θέσεις που οδηγούν στα προημιτελικά. Οι Μπλε πάντως ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ουπαμεκανό στο 85΄, ο οποίος αποχώρησε νωρίτερα για τα αποδυτήρια.

Προς το βαρόν βέβαια, η δεύτερη θέση του ομίλου ανήκει στο Βέλγιο. Οι Red Devils διέλυσαν με 3-0 την Τουρκία στην έδρα τους κι επέστρεψαν στις επιτυχίες, τη στιγμή που οι γείτονες παρέμειναν στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς βαθμό. Ο Ντε Μπρόινε βρέθηκε σε μεγάλη βραδιά και χάρισε καθαρό προβάδισμα στην ομάδα του με δυο γκολ στο 10΄και το 69΄, ενώ το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Λουκάκου στο 76΄για να διαμορφώσει το τελικό 3-0.

Αποτελέσματα

Γαλλία - Ιταλία 1-1

Βέλγιο - Τουρκία 3-0

Βαθμολογία

Γαλλία 7 (3-1) Βέλγιο 6 (5-1) Ιταλία 4 (5-4) Τουρκία 0 (1-8)

Επόμενη αγωνιστική (5/10)

Γαλλία - Βέλγιο

Ιταλία - Τουρκία

League B - 2ος Όμιλος

Σπουδαία νίκη που την έστειλε στην κορυφή του ομίλου πανηγύρισε η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία διέλυσε την Ουκρανία των Γιάρεμτσουκ - Ζουμπκόφ. Ο Μπράουν χάρισε το προβάδισμα στους τυπικά φιλοξενούμενους μόλις στο 9΄, προτού ο Πράις διπλασιάσει τα τέρματα της Βόρειας Ιρλανδίας στο 22΄. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μπράουν στο 61΄με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το τελικό 3-0. Για τους Ουκρανούς ξεκίνησε βασικός ο Γιάρεμτσουκ, προτού αντικατασταθεί στο 63΄, λεπτό στο οποίο πέρασε στο ματς ο Ζουμπκόφ της ΑΕΚ ως αλλαγή.

Την ίδια ώρα η Ουγγαρία του Μίλαν Βίταλις (πέρασε αλλαγή στο 57΄) επικρατούσε 1-0 επί της Γεωργίας για να σπάσει το ρόδι στο Nations League με την πρώτη της νίκη. Το γκολ που έκρινε το αγώνα σημείωσε ο Κέρκες στο 35΄για το τελικό 1-0 που ανέβασε τους Ούγγρους στην τρίτη θέση του ομίλου.

Αποτελέσματα

Ουγγαρία - Γεωργία 1-0

Ουκρανία - Βόρεια Ιρλανδία 0-3

Βαθμολογία

Βόρεια Ιρλανδία 7 (4-0) Ουκρανία 4 (1-3) Ουγγαρία 4 (1-1) Γεωργία 1 (0-2)

Επόμενη αγωνιστική (5/10)

Βόρεια Ιρλανδία - Γεωργία

Ουκρανία - Ουγγαρία

League B - 4oς Όμιλος

Η Πολωνία διέλυσε με το εμφατικό 6-0 τη Ρουμανία, η οποία ξεκίνησε με τον Ραζβάν Μαρίν στο βασικό σχήμα. Ωστόσο η ομάδα του μέσου της ΑΕΚ έμεινε από το 22΄και έπειτα με δέκα παίκτες λόγω της κόκκινης στον Ντραγκουσίν. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την άσπρη βούλα έγραψε το 1-0. Πάρτι έστησαν στο δεύτερο μέρος οι Πολωνοί. Ο Λεβαντόφσκι ήταν στο σωστό σημείο, πήρε την πάσα από τον Ζαλέφσκι και στο 47' διπλασίασε τα τέρματα για τους γηπεδούχους, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Γκίτσα έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-0.

Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Ο Ζιελίνσκι πέτυχε το τέταρτο γκολ και ο Μπέντναρεκ με κεφαλιά στο 66΄ έγραψε το 5-0. Το «κεράκι στην τούρτα» πρόσθεσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος πέρα από χατ-τρικ, έκανε και το 6-0.

Την ίδια ώρα, στο 1-1 έμειναν Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Σουηδία. Ο συνήθης ύποπτος, Βίκτορ Γιόκερες, σκόραρε στο 17', ωστόσο η τύχη δεν ήταν με το μέρος του καθώς είχε προηγηθεί χέρι στην αρχή της φάσης και το γκολ δεν μέτρησε, ενώ η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 45+2', με την κεφαλιά του Τζέκο, η οποία εν τέλει ούτε αυτή μέτρησε, και το 0-0 παρέμεινε. Η Σουηδία έψαχνε το γκολ και το βρήκε στο 61' με το φοβερό τελείωμα του Γιόκερες, ωστόσο στο 80', ο Αλαϊμπέγκοβιτς κατάφερε να σκοράρει σε κενή εστία και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Τα αποτελέσματα

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Σουηδία 1-1

Πολωνία - Ρουμανία 6-0

Η βαθμολογία



1. Σουηδία 7 (6-3)

2. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 5 (5-3)

3. Πολωνία 4 (7-3)

4. Ρουμανία 0 (3-12)

Η επόμενη αγωνιστική (5/10)

Ρουμανία - Σουηδία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Πολωνία

League C - 2ος Όμιλος

Την πρώτη της νίκη στο Nations League πανηγύρισε η Κύπρος, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 επί της Αρμενίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του ομίλου με τέσσερις βαθμούς. Το δρόμο της νίκης άνοιξε ο Κονομής στο 19΄, με τον Κακουλλή να διπλασιάζει τα τέρμαρα της ομάδας του στο 31΄. Στο 52΄οι Κύπριοι έμειναν με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Πηλέα, όμως κατάφεραν να διατηρήσουν το μηδέν απέναντι στην ομάδα του Τικνιζιάν του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίστηκε σε ολόκληρη την αναμέτρηση.

Φουλ τις μηχανές έχει βάλει το Μαυροβούνιο, το οποίο έκανε το 3/3 με νίκη 2-1 επί της Λετονίας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Άντζιτς μόλις στο 3΄, με τον ίδιο παίκτη να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 56΄. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν απλώς να μειώσουν στο τελικό 2-1 με σκόρερ τον Στροντς.

Αποτελέσματα

Λετονία - Μαυροβούνιο 1-2

Κύπρος - Αρμενία 2-0

Βαθμολογία

Μαυροβούνιο 9 (7-4) Κύπρος 4 (3-2) Αρμενία 3 (4-5) Λετονία 1 (1-4)

Επόμενη αγωνιστική (5/10)

Κύπρος - Λετονία

Μαυροβούνιο - Αρμενία

League C- 3ος Όμιλος



Με νίκη έφυγε η Μολδαβία από το Καζακστάν. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 45+1΄ με τον Κλεστσένκο, ενώ στην επανάληψη και στο 50', ο Ποπέσκου διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.

Το Καζακστάν μείωσε στο 64΄με τον Άλιπ, ωστόσο στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και το ματς έληξε με 1-2.

Στις βραδινές αναμετρήσεις του Nations League στον ίδιο όμιλο, τα Νησιά Φερόε έμειναν στο 1-1 με την Σλοβακία. Ο Βάνταμαρ στο 38ό λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και «χάρισε» το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 66' με τον Γιουστίνουσεν, ο οποίος έφερε το ματς στα ίσα.

Τα αποτελέσματα



Καζακστάν - Μολδαβία 1-2

Νησιά Φερόε - Σλοβακία 1-1

Η βαθμολογία



1. Σλοβακία 7 (5-2)

2. Μολδαβία 4 (3-4)

3. Νησιά Φερόε 3 (3-3)

4. Καζακστάν 1 (3-5)

Η επόμενη αγωνιστική (6/10)



Καζακστάν - Νησιά Φερόε

Μολδαβία - Σλοβακία