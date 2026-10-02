Είκοσι χρόνια μετά το επεισόδιο και ενόψει του αγώνα με την Ιταλία, ο Ζινεντίν Ζιντάν τόνισε πως δεν μετανιώνει για την... κουτουλιά στον Ματεράτσι.

Κάτι περισσότερο από 20 χρόνια έχουν περάσει, από τον αλησμόνητο τελικό του Μουντιάλ του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, με τον Ζινεντίν Ζιντάν στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του να αποβάλλεται για... κουτουλιά εκτός φάσης στον Μάρκο Ματεράτσι.

Στο σήμερα, ο Γάλλος έχει αναλάβει τις τύχες της Εθνικής ομάδας (σσ της Γαλλίας) και ενόψει του αποψινόυ (2/10, 21:45) αγώνα με την Ιταλία για το Nations League, ρωτήθηκε αναφορικά με εκείνη την ενέργειά του, μια από τις πιο iconic στιγμές του ποδοσφαίρου.

Ο Ζιζού δεν μάσησε τα λόγια του και παραδέχθηκε πως δεν μετανιώνει για αυτή του την κίνηση, καθώς αποτελεί μέρος της καριέρας του, ενώ δήλωσε πως έκτοτε δεν μίλησε με τον πρώην Ιταλό αμυντικό.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του (σσ με τον Ματεράτσι) από τότε. Όχι δεν μετανιώνω, διότι είναι κομμάτι της καριέρας μου. Δεν είμαι περήφανος για αυτό που συνέβη. Το έχω ξανά πει και το λέω και τώρα. Αλλά είναι μέρος του ''ταξιδιού'' μου.

Νομίζω πως στη ζωή μας όλοι κάνουμε πράγματα που δεν είναι και οι καλύτερές μας στιγμές».