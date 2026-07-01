Η Γαλλία επικράτησε εύκολα 3-0 της Σουηδίας με τρομερούς Μπαπέ-Ολίσε και θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο Νιου Τζέρσι δεν είχαμε εκπλήξεις, με τη Γαλλία να νικά άνετα 3-0 τη Σουηδία και να προκρίνεται στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου περιμένει η Παραγουάη. Σκόραρε δις και έφτασε τα 18 γκολ στον θεσμό ο Μπαπέ, ακόμη ένα τρομερό ματς από τον Ολίσε, που είχε δύο ασίστ.

Οι δύο ομάδες χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να ανοιχτούν, με το συρτό σουτ του Ίσακ στο 3' και εκείνο του Ντιν στο 15' να μην αγχώνουν ιδιαίτερα τους δύο τερματοφύλακες. Στο 19', ο Μπαρκολά σούταρε ψηλά άουτ από κοντά, με το ματς να παίρνει φωτιά μετά το μισάωρο!

Ο Ζέτερστρεμ σταμάτησε τον Ραμπιό στο 30ό λεπτό, με τον Μπαπέ να έχει δοκάρι στο 32'΄. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ολίσε πήγε να σκοράρει με τρομερό γυριστό αλλά και η μπάλα κατέληξε ξανά στο δοκάρι, με τον Ντεμπελέ να είναι άστοχος στην εξέλιξη της φάσης. Ο Σουηδός τερματοφύλακας είχε απαντήσεις σε Μπαπέ (40') και Ολίσε (45'), εντούτοις δευτερόλεπτα αργότερα δεν μπόρεσε να σταματήσει τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, που με ωραία κίνηση και τελείωμα από τα αριστερά έδωσε το προβάδισμα στους Γάλλους.

Οι Τρικολόρ μπήκαν στο δεύτερο μέρος με στόχο να βρουν ένα γρήγορο γκολ και τα κατάφεραν, με το Ολίσε να βρίσκει με εξαιρετική κάθετη τον Μπαρκολά κι εκείνον να τελειώνει ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή για το 2-0 στο 53ο λεπτό. Ο Ζέτερστρεμ βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να σταματήσει Κουντέ (59') και Ολίσε (61'), όμως δεν είχε απάντηση στο 74', όταν ο παικταράς της Μπάγερν Μονάχου βρήκε τον Μπαπέ κι εκείνος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει από κοντά το 3-0, που ήταν το τελικό σκορ.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γαλλία: Μενιάν - Κουντέ (75' Γκουστό), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν (78' Ερναντές) - Τσουαμενί, Ραμπιό, Ολίσε (85' Σερκί) - Ντεμπελέ (75' Ντουέ), Μπαρκολά, Μπαπέ (84' Ματετά)

Σουηδία: Ζέτερστρεμ - Σβένσον (82' Σβάνμπεργκ), Λαγκερμπίλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Στράουντ (66' Αλί) - Μπέργκβαλ (66' Ζενέλι), Αγιάρι (82' Νίγκρεν) - Ελάνγκα, Γιόκερες, Ίσακ (90' Νίλσον)