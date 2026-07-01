Η φάση που δεν πρέπει να χάσεις: Ο Ολίσε παραλίγο να πετύχει το γκολ του Μουντιάλ κόντρα στη Σουηδία με απίθανο ψαλιδάκι!

Ο Μάικλ Ολίσε έκανε τα... πάντα εκτός από το να σκοράρει κόντρα στη Σουηδία αλλά άγγιξε ένα από τα ομορφότερα γκολ του θεσμού.

Η Γαλλία πέρασε σαν... σίφουνας από τη Σουηδία και έκλεισε μία θέση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς επικράτησε με 3-0 έχοντας σε εξαιρετική ημέρα όλη την επιθετική της τετράδα.

Ο Μπαπέ συνέχισε να σπάει ρεκόρ, ο Μπαρκολά ξεδίπλωσε ξανά το ταλέντο του, ο Ντεμπελέ ήταν ο... Ντεμπελέ αλλά ο Μάικλ Ολίσε ήταν ο άνθρωπος που «σέρβιρε» για τους συμπαίκτες του και αποτέλεσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο της σουηδικής άμυνας.

Ωστόσο του έλλειψε το γκολ. Θα μπορούσε να το πετύχει και με αποκορύφωμα τη φάση του 35ου λεπτού. Με το σκορ στο 0-0, σε μία από τις επιθέσεις της Γαλλίας, ο εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου είδε την μπάλα να έρχεται ψηλά προς το μέρος του με τον ίδιο στα όρια της περιοχής.

Δίχως να το σκεφτεί, έπιασε ένα απίθανο γυριστό σουτ στην κίνηση, χωρίς κοντρόλ και είδε την μπάλα να σταματάει στο κάθετο δοκάρι των Σουηδών, με αποτέλεσμα να μην πετυχαίνει ένα από τα ωραιότερα τέρματα στην ιστορία του Μουντιάλ.