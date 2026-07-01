Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι έχουν από έξι γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως ο Γάλλος έχει το πάνω χέρι.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο μας επιφύλασσε και μία κούρσα την οποία δεν είχαμε στο μυαλό μας πριν ξεκινήσει ο θεσμός... Ο λόγος φυσικά για την κορυφή στη λίστα των all time σκόρερ της διοργάνωσης, με Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ να προσπερνούν με συνοπτικές διαδικασίες τον Μίροσλαβ Κλόζε και να μονομαχούν για την πρωτιά.

Φυσικά ο Γάλλος αναμένεται να ξεπεράσει τον Αργεντινό, αν όχι φέτος, τα επόμενα χρόνια, καθώς είναι κατά έντεκα χρόνια μικρότερος σε ηλικία από τον Pulga, έτσι θα έχει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρει.

Όσον αφορά πάντως στο Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, εκεί έχουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή ισοπαλία στην κορυφή, με Μπαπέ και Μέσι να έχουν από έξι τέρματα. Και παρότι ο 39χρονος θρύλος έχει δώσει ένα ματς λιγότερο, είναι δεύτερος, με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να υπερισχύει ελέω ασίστ. Έχει βλέπετε δύο, έναντι καμίας του Αργεντίνου, με το συγκεκριμένο κριτήριο να είναι το πρώτο που υπολογίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εάν δε, υπάρξει ισοβαθμία και στις ασίστ, τότε είναι που λαμβάνονται υπόψιν τα λεπτά συμμετοχής. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί πως ένα γκολ λιγότερο μα καμία ασίστ έχει ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ενώ στο -2 βρίσκονται Ουσμάν Ντεμπελέ και Βινίσιους Ζούνιορ, με δύο και μία ασίστ αντιστοίχως.

🇫🇷 Mbappé jumps ahead of 🇦🇷 Messi in the Golden Boot race, leading on assists as the tie-breaker!



Will 🇦🇷 Messi respond on Friday night v 🇨🇻 Cabo Verde?



👉 Full probabilities and expected goals distribution in the Golden Boot race for all players available in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/r3Bt9IYO8N — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 30, 2026

v-djmqidlb1swh