Το Μουντιάλ του 2026 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τα νοκ-άουτ και η μάχη για τον πρώτο σκόρερ έχει... φουντώσει.

Το παζλ της φάσης των «16» του φετινού Μουντιάλ συμπληρώνεται σιγά σιγά, αφού ήδη γνωρίζουμε τις 7 ομάδες που θα παλέψουν για μια θέση στα προημιτελικά, καθώς και τα τρία από τα συνολικά 8 ζευγάρια.

Το ενδιαφέρον ολοένα και αυξάνεται για το ποια ομάδα θα φτάσει στην κορυφή του κόσμου και θα σηκώσει το τρόπαιο το βράδυ της 19ης Ιουλίου, ωστόσο εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η μάχη για τον πρώτο σκόρερ του τουρνουά.

Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε δις στο άνετο 3-0 της Γαλλίας κόντρα στη Σουηδία, φτάνοντας τα 6 γκολ στη φετινή διοργάνωση και συνολικά τα 18, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην all time λίστα και όντας ένα... τεμάχιο πίσω από τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Pulga είναι μαζί με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης επίσης στα 6 γκολ (19 συνολικά), όμως έχει δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο, αφού η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7, 01:00). Από κοντά είναι και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που με το 5ο του γκολ στο θεσμό έδωσε την πρόκριση στη Νορβηγία με 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού.

Στα... 4 γκολ είναι οι Βινίσιους Τζούνιορ και Ουσμάν Ντεμπελέ, οπότε αντιλαμβάνεστε πως μιλάμε για μάχη σώμα με σώμα για το «Χρυσό Παπούτσι». Να σημειώσουμε πως σε περίπτωση ισοπαλίας, πρώτο κριτήριο είναι το ποιος έχει δώσει περισσότερες ασίστ και δεύτερο ποιος έχει αγωνιστεί λιγότερα λεπτά. Σε περίπτωση που δεν... λύνεται (σσ η ισοπαλία), τότε οι ποδοσφαιριστές μοιράζονται το βραβείο.