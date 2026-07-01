Άλλη μια... στροφή της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε. Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό προκρίθηκαν στους «16». Δείτε τα highlights.

Άλλο ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό βράδυ έφτασε στο τέλος του στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026! Η Νορβηγία, η Γαλλία και το Μεξικό τσέκαραν το εισιτήριο τους για τους «16» της μεγαλύτερης γιορτής του αθλήματος.

Οι Σκανδιναβοί με λυτρωτή τον Χάαλαντ στο 86ο λεπτό έκαμψαν τη σθεναρή αντίσταση της Ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και πήραν το εισιτήριο για τους «16», όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία.

Η Γαλλία με... παράσταση Κιλιάν Μπαπέ και τον Μάικλ Ολίσε σε ρόλο «μαέστρου» κέρδισε πολύ εύκολα με 3-0 τη Σουηδία και θα βρει στον δρόμο της, την αξιόμαχη Παραγουάη. Ο σταρ της Ρεάλ έφτασε τα 18 γκολ σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Κλόζε (16) και μειώνοντας τη διαφορά από την πρώτη θέση και τον Μέσι (19) στο ένα τέρμα. Ήταν το έκτο του γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και μοιράζεται την κορυφή με τον Pulga.

Το Μεξικό δε δυσκολεύτηκε στο «καυτό» Αζτέκα να λυγίσει τον Ισημερινό. Με... σόου Κινιόνες, Χιμένες νίκησε με 2-0 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα περιμένει την έκβαση του ζευγαριού Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό για να μάθει τον αντίπαλό του.

Δείτε τα highlights των τριών αγώνων: