Η Βραζιλία... ίδρωσε αλλά προκρίθηκε, η Γερμανία και η Ολλανδία πάνε... σπίτι νωρίς, η Παραγουάη και το Μαρόκο πανηγύρισαν επικές προκρίσεις και συνεχίζουν στον θεσμό.

Η Βραζιλία αγχώθηκε αλλά τα κατάφερε, η Παραγουάη και το Μαρόκο έβαλαν τα... γυαλιά σε Γερμανία και Ολλανδία αντίστοιχα!

Η Σελεσάο με λυτρωτή τον Μαρτινέλι στο 90+5' έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Ιαπωνίας με 2-1, η Παραγουάη σόκαρε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι (1-1 κ.δ, παράταση) και το Μαρόκο του Ελ Καμπί μιμήθηκε την Αλμπιρόχα, πετώντας εκτός την Ολλανδία με 3-2 στα πέναλτι (1-1 κ.δ, παράταση).

Έτσι, Καναδάς, Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο είναι οι πρώτες τέσσερις ομάδες, που εξασφάλισαν το εισιτήριο για τους «16». Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στις 4 Ιουλίου, στο Χιούστον. Οι Βραζιλιάνοι θα περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία και η Παραγουάη τον νικητή του ζευγαριού, Γαλλία - Σουηδία.

Δείτε τα γκολ και τα highlights της δεύτερης ημέρας των «32»: