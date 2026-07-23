Ο Χάλαντ γιόρτασε τα γενέθλιά του στο Σεν Τροπέ, όπου έγινε DJ για μία βραδιά και φόρεσε κράνος Βίκινγκ, έχοντας δίπλα του τον Μαχρέζ!

Tα 26α γενέθλιά του γιόρτασε με τον δικό του τρόπο ο Έρλινγκ Χάλαντ, επιλέγοντας το Σεν Τροπέ για ένα πάρτι που τράβηξε τα βλέμματα και έκανε τον γύρο του διαδικτύου!

Πιο συγκεκριμένα ο Νορβηγός σταρ της Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε πίσω από τα decks ενός νυχτερινού κέντρου και ανέλαβε για λίγο ρόλο DJ, διασκεδάζοντας μαζί με την παρέα του και τη σύντροφο του με την οποία έχει και ένα παιδί. Φυσικά, όσοι τυχεροί τον είδαν από κοντά τράβηξαν αρκετά βίντεο με τον Νορβηγό επιθετικό, ο οποίος ξεσήκωσε τα πλήθη.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο 26χρονος στράικερ εμφανίστηκε στο πάρτι του μόλις λίγες μέρες μετά το φινάλε του Μουντιάλ 2026 φορώντας ένα κράνος Βίκινγκ και φυσικά έγινε viral!

Erling Haaland a fêté ses 26 ans à Saint-Tropez en compagnie de Riyad Mahrez. 😎🇳🇴🇩🇿 pic.twitter.com/zE2gP9Z1nK July 22, 2026

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ένας παλιός γνώριμος από τα αποδυτήρια της Σίτι. Ο λόγος για τον Ριγιάντ Μαχρέζ, με τον οποίο ο Χάλαντ συνυπήρξε στους «πολίτες» τη σεζόν 2022/23, όταν η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έγραψε ιστορία κατακτώντας το τρεμπλ.