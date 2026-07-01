Το Μεξικό υπέταξε με 2-0 τον Ισημερινό στο «ηφαίστειο» του Αζτέκα και πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026, μπροστά στο κοινό του.

Καταιγίδα στον ουρανό, «ηφαίστειο» στον αγωνιστικό χώρο του Αζτέκα! Το Μεξικό υπερκέρασε το εμπόδιο του Ισημερινού με 2-0 στην Πόλη του Μεξικού, με τη θρυλική έδρα του να φλέγεται. Η ομάδα του Αγκίρε πήρε πανηγυρική πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ, όπου θα περιμένει την έκβαση του ζευγαριού Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό για να μάθει τον αντίπαλό της. Ο αγώνας άρχισε με μια ώρα καθυστέρηση εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης πριν τη σέντρα. Οι οικοδεσπότες έκαναν το 4/4 και ακόμη δεν έχει παραβιαστεί η εστία τους στη διοργάνωση. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν και με δέκα παίκτες στο 90+5, λόγω αποβολής του Ινκαπιέ.

«Έργα τέχνης» από Κινιόνες και Χιμένες

Το πρώτο μέρος ήταν ένας επιθετικός μονόλογος της ομάδας του Αγκίρε, η οποία μπροστά στον κόσμο της ήθελε να δείξει ποιος είναι το «αφεντικό». Το Μεξικό είχε τρεις τελικές μόλις στα πρώτα επτά λεπτά. Στο 5' ο Μόρα εξαπέλυσε έναν κεραυνό, με την μπάλα να περνά λίγο άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ραούλ Χιμένες παραλίγο να κάνει το 1-0 με κεφαλιά-ψαράκι από πλεονεκτική θέση αλλά η «στρογγυλή θεά» δεν του έκανε το... χατίρι.

Στο 15ο λεπτό, ο Μόρα έκανε ένα επικίνδυνο σουτ από τα πλάγια, με την μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι του Γκαλίντες. Το Εκουαδόρ έκανε αισθητή την παρουσία του στο παιχνίδι στο 18' με την έξοχη ατομική ενέργεια του Γιεμπόα. Αφού ταλαιπώρησε όλη τη μεξικανική άμυνα, σούταρε με το αριστερό και ο Ράνχελ έδιωξε με τα ακροδάχτυλα. Η μπάλα ακούμπησε λίγο στο δοκάρι και πέρασε άουτ.

Μετά από αυτήν την... παρένθεση, το Μεξικό κυριάρχησε. Στο 22' βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με την «οβίδα» του Κινιόνες, ύστερα από την πάσα του Αλβαράδο. Ο ικανότατος επιθετικός, που αγωνίζεται στην Αλ Καντσία σούταρε πολύ δυνατά μέσα από την περιοχή, χωρίς να αφήσει περιθώριο αντίδρασης στον Γκαλίντες. Στο 31' ήταν η σειρά του Κινιόνες να... σερβίρει και του Χιμένες να... εκτελέσει.

Μετά από φάση διαρκείας, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος πάσαρε στον ποιοτικό επιθετικό των γηπεδούχων και εκείνος με ασύλληπτο σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι, κάνοντας το 2-0. Το Αζτέκα πήρε... φωτιά και οι Μεξικανοί ισχυρότατο προβάδισμα πρόκρισης. Με το εν λόγω σκορ, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Ο Ισημερινός με εξαίρεση το σουτ του Γιεμπόα στο 40', που εξουδετέρωσε δύσκολα ο Ράνχελ, δεν απείλησε.

Στους «16» με... σβηστές μηχανές

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπεκασέσε ανακάτεψε την τράπουλα για να βελτιώσει την εικόνα του Εκουαδόρ, αλλά δεν κατόρθωσε κάτι το ουσιαστικό. Το Μεξικό έκανε διαχείριση του 2-0 και θα μπορούσε να φτάσει και στο 3-0, όταν στην κεφαλιά του Μόντες, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έκανε φανταστική επέμβαση.

Στο 75΄, ήταν η μοναδική ευκαιρία των φιλοξενούμενων να μπουν ξανά στο... κόλπο. Ο Ροντρίγκες βγήκε απέναντι από τον πορτιέρε των συνδιοργανωτών αλλά νικήθηκε στο τετ-α-τετ και δεν μείωσε σε 2-1 για την πατρίδα του. Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με το Μεξικό να τσεκάρει το εισιτήριο για τους «16» και τον Ισημερινό να επιστρέφει... σπίτι.

Ο Σάντσες αγωνίστηκε σε όλο το ενενηντάλεπτο για τους οικοδεσπότες και ήταν γι' άλλη μια φορά θετικός. Ο Πινέδα αντικατέστησε τον Κινιόνες στο 80ο λεπτό και παραλίγο να σκοράρει στο 90+2.

Μεξικό (Χαβιέρ Αγκίρε): Ράνχελ, Γκαγιάρδο, Βάσκες, Μόντες, Σάντσες, Μόρα (Γκουτιέρες 58΄), Λίρα, Ρόμο (Βάργκας 73'), Κινιόνες (Πινέδα 80'), Χιμένες (Σ. Χιμένες 74'), Αλβαράδο (Ρέγιες 80')

Ισημερινός (Σεμπαστιάν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Πάτσο, Ορντόνιες (Μεδίνα 46'), Φράνκο (Πρεσιάδο 46'), Ινκαπιέ, Βίτε, Πλάτα, Καϊσέδο, Ανγκούλο (Πάες 79'), Βαλένσια (Ροντρίγκες 59'), Γιεμπόα (Τζ. Καϊσέδο 79')