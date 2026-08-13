Χάαλαντ με… άρωμα καρτέλ: Το πρόσωπό του σε φορτίο κοκαΐνης

Στα χέρια των αρχών του Ισημερινού έπεσε φορτηγό που μετέφερε σχεδόν μισό τόνο κοκαΐνης, με τα πακέτα της να φέρουν πάνω τους το πρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Οι διακινητές ναρκωτικών στον Ισημερινό βρήκαν έναν… απρόσμενο τρόπο να αξιοποιήσουν τη δημοφιλία του Έρλινγκ Χάαλαντ. Το πρόσωπο του Νορβηγού στράικερ φιγουράριζε πάνω σε εκατοντάδες πακέτα ενός φορτίου σχεδόν μισού τόνου κοκαΐνης, που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αρχές στην Τούλκαν, στα σύνορα με την Κολομβία.

Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη σε ειδικά διαμορφωμένο διπλό πάτο στην καρότσα φορτηγού, ο οποίος είχε κατασκευαστεί προκειμένου να αποκρύπτει το παράνομο φορτίο. Ωστόσο, η ειδική διαμόρφωση δεν κατάφερε να ξεγελάσει τις αρχές. Η ποσότητα της κοκαΐνης είχε χωριστεί σε 370 πακέτα, με ειδικές μονάδες της εθνικής αστυνομίας να εντοπίζουν το φορτηγό κατά τη διάρκεια ελέγχου στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο.

Κατά την επιθεώρηση, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τον κρυφό χώρο που είχε δημιουργηθεί ειδικά για τη μεταφορά των ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το κατασχεθέν φορτίο αντιστοιχεί σε εκατομμύρια δόσεις, ενώ η πιθανή αξία του θα έφτανε τα 17 εκατ. ευρώ εφόσον η κοκαΐνη κατέληγε στην ευρωπαϊκή αγορά.

Erling Haaland’s name and image turned up on hundreds of cocaine bricks seized by Ecuadorian police near the Colombian border. Officers found 469 kilograms of cocaine hidden in a truck and arrested a Colombian woman. pic.twitter.com/fHChHVcpH3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 13, 2026

Οι διακινητές φαίνεται πως επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τη δημοτικότητα του Χάαλαντ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και των social media. Η εικόνα του Νορβηγού επιθετικού χρησιμοποιήθηκε πάνω στα πακέτα, εντάσσοντας το φορτίο σε μια πρακτική που οι αρχές έχουν συναντήσει και στο παρελθόν.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τα πρόσωπα κορυφαίων ποδοσφαιριστών για να «μαρκάρουν» τα προϊόντα τους. Το 2017, η περουβιανή αστυνομία είχε κατασχέσει περίπου 1,4 τόνους κοκαΐνης με προορισμό το Βέλγιο, με περισσότερα από 1.200 πακέτα να φέρουν τη φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι.

Ανάλογη πρακτική έχει καταγραφεί και με το εμπορικό σήμα CR7 και το πρόσωπο του Κριστιάνο Ρονάλντο, τα οποία έχουν εμφανιστεί σε κατασχεμένα πακέτα κοκαΐνης τόσο στην Ιταλία όσο και στη Λατινική Αμερική. Τον περασμένο Δεκέμβριο, μάλιστα, η ιταλική οικονομική αστυνομία είχε εντοπίσει στην Όστια εννέα κιλά κοκαΐνης με το σήμα της Γιουβέντους. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη ενός 40χρονου, ο οποίος είχε τοποθετήσει ειδικό δοχείο αερίου στη θέση της ρεζέρβας του αυτοκινήτου του, προκειμένου να κρύψει τα ναρκωτικά.

Γιατί τα πακέτα έχουν πρόσωπα παικτών;

Η επιλογή των ποδοσφαιρικών συμβόλων δεν είναι τυχαία. Η χρήση γνωστών προσώπων και λογοτύπων πάνω στα πακέτα αποτελεί μέρος μιας ιδιότυπης «στρατηγικής μάρκετινγκ» του οργανωμένου εγκλήματος.

Τα συγκεκριμένα σύμβολα μπορούν να λειτουργήσουν ως άτυπος κώδικας αναγνώρισης μεταξύ των διακινητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το εκάστοτε «brand» συνδέεται στη συγκεκριμένη αγορά με την ποιότητα ή την καθαρότητα του φορτίου. Έτσι, ένα πακέτο που φέρει το πρόσωπο ενός παγκοσμίως γνωστού ποδοσφαιριστή μπορεί να μεταφέρει στους αγοραστές το μήνυμα ότι πρόκειται για «προϊόν» υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, η χρήση δημοφιλών αθλητών μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία αναγνωρίσιμων «σημάτων» μεταξύ των κυκλωμάτων, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη διανομή των πακέτων. Σε καταστάσεις όπου οι μεταφορές πραγματοποιούνται υπό πίεση και σε δύσκολες συνθήκες, ένα χαρακτηριστικό λογότυπο ή πρόσωπο μπορεί να επιτρέπει την ταχύτερη αναγνώριση ενός φορτίου.