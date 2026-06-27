Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Γαλλίας επί της Νορβηγίας με 4-1 για την 3η αγωνιστική των Ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία ολοκλήρωσε «απόλυτη» τον 9ο Όμιλο του Μουντιάλ 2026. Οι Τρικολόρ με πρωταγωνιστή τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ στο πρώτο μέρος, επικράτησαν της Νορβηγίας με 4-1 και πανηγύρισαν την πρωτιά του Group, αφήνοντας δεύτερους τους Σκανδιναβούς.

Οι Γάλλοι μπήκαν δυνατά στο ματς και είχαν δοκάρι με τον Μπαπέ στα πρώτα δευτερόλεπτα και προηγήθηκαν στο 7ο λεπτό, έπειτα από άψογο τελείωμα του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν «χτύπησε» ξανά στο 20ο λεπτό με σουτ εκτός περιοχής και διπλασίασε το προβάδισα της ομάδας του.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ντοπιέτα του Ντεμπελέ οι Νορβηγοί μείωσαν το σκορ με τον Άσγκαρντ και στο 32' ο Ντεμπελέ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το 3-1 των Γάλλων στο πρώτο μέρος.

Στο 48' ο Μπομπ κέρδισε πέναλτι από τον Ερναντές αλλά ο Μενιάν νίκησε τον Λάρσεν από την άσπρη βούλα. Το μόνο που άλλαξε είναι η έκταση του σκορ, καθώς στο 90+4' ο Ντουέ με κεφαλιά έβαλε το... κερασάκι και έκανε το τελικό 4-1 υπέρ της Γαλλίας.