Νορβηγία - Γαλλία: Τα highlights του ματς (vid)

Βασίλης Μπαλατσός
Νορβηγία - Γαλλία: Τα highlights του ματς (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Γαλλίας επί της Νορβηγίας με 4-1 για την 3η αγωνιστική των Ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία ολοκλήρωσε «απόλυτη» τον 9ο Όμιλο του Μουντιάλ 2026. Οι Τρικολόρ με πρωταγωνιστή τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ στο πρώτο μέρος, επικράτησαν της Νορβηγίας με 4-1 και πανηγύρισαν την πρωτιά του Group, αφήνοντας δεύτερους τους Σκανδιναβούς.

Οι Γάλλοι μπήκαν δυνατά στο ματς και είχαν δοκάρι με τον Μπαπέ στα πρώτα δευτερόλεπτα και προηγήθηκαν στο 7ο λεπτό, έπειτα από άψογο τελείωμα του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν «χτύπησε» ξανά στο 20ο λεπτό με σουτ εκτός περιοχής και διπλασίασε το προβάδισα της ομάδας του.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ντοπιέτα του Ντεμπελέ οι Νορβηγοί μείωσαν το σκορ με τον Άσγκαρντ και στο 32' ο Ντεμπελέ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το 3-1 των Γάλλων στο πρώτο μέρος.

Δείτε Επίσης

Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για Γαλλία, τρίτη η Σενεγάλη
image

Στο 48' ο Μπομπ κέρδισε πέναλτι από τον Ερναντές αλλά ο Μενιάν νίκησε τον Λάρσεν από την άσπρη βούλα. Το μόνο που άλλαξε είναι η έκταση του σκορ, καθώς στο 90+4' ο Ντουέ με κεφαλιά έβαλε το... κερασάκι και έκανε το τελικό 4-1 υπέρ της Γαλλίας.

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα