Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για Γαλλία, τρίτη η Σενεγάλη

Βασίλης Μπαλατσός
Μουντιάλ 2026: Πρωτιά για Γαλλία, τρίτη η Σενεγάλη
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Η τελική βαθμολογία του 9ου Ομίλου του Μουντιάλ του 2026. Η Γαλλία τερμάτισε πρώτη και άφησε δεύτερη τη Νορβηγία, στην τρίτη θέση η Σενεγάλη και αποκλεισμός για το Ιράκ.

Ολοκληρώθηκε το 9ο Group της φάσης των Ομίλων του Μουντιάλ 2026. Γαλλία και Νορβηγία ήταν ήδη... περασμένες στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας κάνει το 2Χ2 και εν τέλει οι Τρικολόρ πήραν την πρωτιά, καθώς υπέταξαν τους Σκανδιναβούς με «show» του Ουσμάν Ντεμπελέ.

Από την πλευρά της η Σενεγάλη επικράτησε του Ιράκ, το οποίο αποκλείστηκε δίχως πόντο, και με τους τρεις βαθμούς της περιμένει την κατάταξη της στις τρίτες ομάδες, έχοντας πλέον αρκετά καλό συντελεστή τερμάτων (+4). Θυμίζουμε πως προκρίνονται οι οκτώ καλύτερες από τους 12 Ομίλους.

Η Γαλλία θα μάθει την αντίπαλο της σε κλήρωση μεταξύ των τρίτων ομάδων μεταξύ των Ομίλων 3-4-6-7-8, ενώ η «παρέα» του Χάαλαντ θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού.

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Μουντιάλ 2026 - 9ος Όμιλος

Αποτελέσματα - Τελευταία αγωνιστική

 
  • Νορβηγία - Γαλλία 1-4
  • Σενεγάλη - Ιράκ 5-0

Βαθμολογία

  1. Γαλλία 9
  2. Νορβηγία 6
  3. Σενεγάλη 3
  4. Ιράκ 0
@Photo credits: Associated Press

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