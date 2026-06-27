Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έστησε πάρτι κόντρα στη Νορβηγία του εκτεταμένου rotation και με το δεύτερο ταχύτερο χατ τρικ στην ιστορία των Μουντιάλ χάρισε νίκη πρωτιάς (1-4) στη Γαλλία.

Με το θέμα πρόκρισης στους «32» να έχει κριθεί από την προηγούμενη αγωνιστική, Γαλλά και Νορβηγία αντιμετώπισαν τη μεταξύ τους κόντρα με μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Τη στιγμή άλλωστε που οι Γάλλοι κατέβασαν μια πάνοπλη ενδεκάδα, οι Σκανδιναβοί παρατάχθηκαν με τα... δεύτερα και με όλα τα βαριά «χαρτιά» τους στον πάγκο. Μια απόφαση που τιμωρήθηκε από τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος με χατ τρικ εντός 25 λεπτών στο πρώτο μέρος οδήγησε τους Μπλε σε νίκη πρωτιάς με 4-1 και έστειλε τη Νορβηγία πάνω στην Ακτή Ελεφαντοστού στα νοκ-άουτ.

Ημίχρονο στον αστερισμό του Ντεμπελέ

Οι Γάλλοι μπήκαν με το πόδι στο γκάζι στον αγώνα και άγγιξαν το προβάδισμα στα είκοσι δευτερόλεπτα, όταν το δυνατό σουτ του Μπαπέ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι από δύσκολη γωνία. Έξι λεπτά αργότερα ωστόσο, η κατάληξη ήταν διαφορετική. Σε εκείνο το σημείο ο επιθετικός της Ρεάλ έκανε το άνοιγμα για τον Ντεμπελέ, ο οποίος βρήκε χώρο στην περιοχή και με τρομερό σουτ άφησε «άγαλμα» τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Οι Μπλε σφυροκοπούσαν αδιάκοπα, φλέρταραν με το δεύτερο γκολ και τελικά το πέτυχαν στο 20΄ξανά με τον Ντεμπελέ, ο οποίος με τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία για να δώσει διαφορά δυο τερμάτων στο σκορ. Δευτερόλεπτα αργότερα ωστόσο η Νορβηγία επέστρεψε στο ματς, όταν ο Άσγκααρντ άδειασε τον Ουπαμεκανό και εκτέλεσε την κλειστή γωνία για το 2-1.

Η υπεροχή των Γάλλων ωστόσο δεν άφηνε πολλά περιθώρια στους Νορβηγούς, οι οποίοι δέχθηκαν και τρίτο γκολ στο 32΄ξανά από τρομερό πλασέ του Ντεμπελέ! Κάπως έτσι ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας πέτυχε το δεύτερο πιο γρήγορο χατ τρικ στην ιστορία των Μουντιάλ εντός 25 λεπτών, πίσω μόνο από τον Αυστριακό, Έριχ Προμπστ, που το κατάφερε ένα λεπτό ταχύτερα το 1954.

Χαμένο πέναλτι η Νορβηγία, κερασάκι με Ντουέ

Παρά το εφιαλτικό πρώτο μέρος, ο Σολμπάκεν δεν έριξε στο ματς τα βαριά «χαρτιά» του, αν και οι Βίκινγκ είχαν τις ευκαιρία να μαζέψουν τη διαφορά νωρίς στο β΄μέρος. Στο 48΄συγκεκριμένα ο Μπομπ κέρδισε πέναλτι από τον Ερναντές, όμως ο Μενιάν νίκησε τον Λάρσεν από την άσπρη βούλα και κράτησε άθικτο το 3-1.

Στο δεύτερο 45λεπτο οι Μπλε έριξαν αισθητά ταχύτητα και περιορίστηκαν στη διαχείριση του υπέρ τους σκορ, αλλά χρειάστηκαν ξανά τον Μενιάν στο 64΄για να νικήσει τον Μπομπ στο τετ-α-τετ και να σβήσει τη... φλόγα. Κι αφού η Νορβηγία δεν βρήκε ποτέ δεύτερο γκολ, η Γαλλία επέκτεινε τη διαφορά του σκορ στις καθυστερήσεις με όμορφη κεφαλιά του Ντουέ στην καρδιά της άμυνας που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Σέλβικ, Όρσνες, Φάλτσενερ (66΄Λανγκάς), Όστιγκαρντ, Μπιόρκαν (46΄Πέντερσεν), Μπεργκ, Άσγκααρντ, Θόρστβεντ (46΄Θόρσμπι), Μπομπ (83΄Χάουγκε), Σέλντερουπ (83΄Νούσα), Λάρσεν

Γαλλία (Στεφάν Γκαΐ): Μενιάν, Κουντέ (Μάλο Γκουστό), Ουπαμεκανό (76΄Κονατέ), Λακρουά, Ερναντές, Τσουαμενί, Κονέ, Ντεμπελέ (65΄Μπαρκολά), Ολίσε (65΄Τσερκί), Ντουέ, Μπαπέ (87΄Ματετά)