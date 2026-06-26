Πότε αρχίζει η φάση των «32» του Μουντιάλ: Η ημερομηνία του πρώτου νοκ-άουτ ματς

Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σιγά σιγά ολοκληρώνεται και οι 32 ομάδες που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση ετοιμάζονται να τεθούν αντιμέτωπες.

48 ομάδες αγωνίστηκαν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όμως μόνο οι 32 από αυτές θα περάσουν στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Μέχρι στιγμής έχουν προκριθεί οι 19 από τις 32 χώρες που θα συμμετάσχουν στη φάση των νοκ-άουτ, ενώ μέχρι τη Κυριακή (28/06) αναμένεται να έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο.

Οι χώρες που έχουν ήδη προκριθεί στους «32»

Μέχρι στιγμής, οι Κολομβία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία, Γερμανία, ΗΠΑ, Μεξικό, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Αυστραλία έχουν σφραγίσει το εισιτήριο τους για τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ, ενώ παράλληλα τα επιβεβαιωμένα ζευγάρια για τη φάση των «32» είναι τα εξής.

Καναδάς - Νότια Αφρική

ΗΠΑ - Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Ολλανδία - Μαρόκο

Βραζιλία - Ιαπωνία

Ημερομηνία και διάρκεια της φάσης των «32»

Η επόμενη φάση της διοργάνωσης της Βόρειας Αμερικής θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου με τον πρώτο, χρονικά, αγώνα να είναι η αναμέτρηση της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου με το παιχνίδι στο οποίο θα συμμετάσχει μία εκ των Πορτογαλία/Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Φάση των «32»

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς (Α73)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία (Α76)

23:30 Γερμανία – 3C/D/F (Α74)

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο (Α75)

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – 2Ι (Α78)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 1Ι – 3D,F,G (Α77)

04:00 Μεξικό – 3C/E/H (Α79)

19:00 1L – 3E/I/J/K (Α80)

23:00 1G – 3A/H/I/J (Α82)

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία (Α81)

22:00 1H – 2J (A84)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 2Κ – 2L (A83)

06:00 Ελβετία – 3E/F/G/I/J (A85)

21:00 Αυστραλία – 2G (A88)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Αργεντινή – 2H (A86)

04:30 1K – 3D/E/I/J/L (A87)

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75 (Α90)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77 (Α89)

23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78 (Α91)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80 (Α92)

22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84 (Α93)

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82 (Α94)

19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88 (Α95)

23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87 (Α96)

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90 (Α97)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94 (Α98)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92 (Α99)

04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96 (Α100)

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός

22:00 Τελικός