Νορβηγία - Γαλλία: Χατ τρικ σε 25 λεπτά για τον Ντεμπελέ
Μαγική «παράσταση» του Ουσμάν Ντεμπελέ στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης της Γαλλίας με τη Νορβηγία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026! Ο Γάλλος σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε... όργια και πέτυχε χατ τρικ λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού
Στο 32ο λεπτό ο Τσουαμενί έπαιξε κάθετα για τον Ντεμπελέ, ο οποίος έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια και με άψογο τελείωμα διαμόρφωσε το 3-1. Ο winger των Τρικολόρ χρειάστηκε 25 αγωνιστικά λεπτά για να σκοράρει τρεις φορές και μάλιστα τα τελειώματα του ήταν όλα... ένα κι ένα!
O κάτοχος της Χρυσής Μπάλας μετά το γκολ του κόντρα στο Ιράκ πέτυχε χατ τρικ ενάντια στους Νορβηγούς και έφτασε τα τέσσερα τέρματα στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο και τα 11 σε 62 εμφανίσεις με το εθνόσημο.
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Χαρακτηριστικό πως ο Ντεμπελέ δεν είχε σκοράρει στα προηγούμενα δύο Μουντιάλ που συμμετείχε με τη Γαλλία και φαίνεται πως τα... κρατούσε μαζεμένα.
Το τρίτο προσωπικό γκολ του Ουσμάν Ντεμπελέ
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