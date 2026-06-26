Νορβηγία - Γαλλία: Δεύτερο αριστούργημα Ντεμπελέ, μείωσε σε... δευτερόλεπτα ο Άσγκααρντ
Ματσάρα στο Φόξμπορο με τρία γκολ σε 21 λεπτά! Η Γαλλία με τη συμπλήρωση 20 λεπτών διπλασίασε το προβάδισμα της με δεύτερο φανταστικό γκολ του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως η Νορβηγία χρειάστηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να μειώσει το σκορ.
Έπειτα από νέα μπαλιά του Κιλιάν Μπαπέ ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν έφυγε στο χώρο, συνέκλινε προς τον άξονα και με άψογο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-2, το οποίο έμεινε για λιγοστά δευτερόλεπτα.
Με τη... σέντρα τους έπειτα από το 0-2 οι Νορβηγοί επιτέθηκαν από τα αριστερά με τον Σέλντερουπ, ο οποίος πάσαρε στον Άσγκααρντ κι εκείνος αφού ντρίμπλαρε εντυπωσιακά τον Ουπαμεκανό μείωσε το σκορ σε 2-1.
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