Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών η Γαλλία διπλασίασε το προβάδισμα της με δεύτερο φανταστικό γκολ του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως η Νορβηγία χρειάστηκε δευτερόλεπτα για να μειώσει σε 2-1.

Ματσάρα στο Φόξμπορο με τρία γκολ σε 21 λεπτά! Η Γαλλία με τη συμπλήρωση 20 λεπτών διπλασίασε το προβάδισμα της με δεύτερο φανταστικό γκολ του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως η Νορβηγία χρειάστηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να μειώσει το σκορ.

Έπειτα από νέα μπαλιά του Κιλιάν Μπαπέ ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν έφυγε στο χώρο, συνέκλινε προς τον άξονα και με άψογο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-2, το οποίο έμεινε για λιγοστά δευτερόλεπτα.

Με τη... σέντρα τους έπειτα από το 0-2 οι Νορβηγοί επιτέθηκαν από τα αριστερά με τον Σέλντερουπ, ο οποίος πάσαρε στον Άσγκααρντ κι εκείνος αφού ντρίμπλαρε εντυπωσιακά τον Ουπαμεκανό μείωσε το σκορ σε 2-1.