Νορβηγία - Γαλλία: Δοκάρι ο Μπαπέ, γκολάρα ο Ντεμπελέ και 0-1 από το 7' (vid)
Η Γαλλία έπιασε από τον... λαιμό τη Νορβηγία των πολλών αλλαγών από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και χρειάστηκε 7 λεπτά για να προηγηθεί, αν και θα μπορούσε να το πετύχει ακόμα νωρίτερα.
Πριν τη συμπλήρωση 1 λεπτού παιχνιδιού, στα 20 δευτερόλεπτα, ο Κιλιάν Μπαπέ βρήκε χώρο από τη δεξιά πλευρά, πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι.
Τελικά το γκολ ήρθε 6 λεπτά αργότερα. Ο Μπαπέ άνοιξε την μπάλα στον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν εκμεταλλεύτηκε τον χώρο και με φανταστικό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 για τους Τρικολόρ.
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