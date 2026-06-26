Η Γαλλία μπήκε δυνατά στο ματς με τη Νορβηγία, έχοντας δοκάρι με τον Μπαπέ στα πρώτα δευτερόλεπτα και φανταστικό γκολ του Ντεμπελέ για το 1-0.

Η Γαλλία έπιασε από τον... λαιμό τη Νορβηγία των πολλών αλλαγών από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και χρειάστηκε 7 λεπτά για να προηγηθεί, αν και θα μπορούσε να το πετύχει ακόμα νωρίτερα.

Πριν τη συμπλήρωση 1 λεπτού παιχνιδιού, στα 20 δευτερόλεπτα, ο Κιλιάν Μπαπέ βρήκε χώρο από τη δεξιά πλευρά, πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι.

Τελικά το γκολ ήρθε 6 λεπτά αργότερα. Ο Μπαπέ άνοιξε την μπάλα στον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν εκμεταλλεύτηκε τον χώρο και με φανταστικό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 για τους Τρικολόρ.