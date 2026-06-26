Άλλη μια «μουντιαλική» βραδιά έφτασε στο φινάλε με γκολ, θέαμα, χαρές και λύπες. Δείτε τα highlights και τα γκολ των ομίλων Δ, Ε και ΣΤ'.

Έριξαν αυλαία οι όμιλοι Δ, Ε και ΣΤ' στο Μουντιάλ 2026! Κάποιοι προκρίθηκαν, άλλοι ελπίζουν και υπάρχουν και αυτοί που πήγαν... σπίτι. Ξεχωρίζει η νίκη-πρόκριση του Εκουαδόρ κόντρα στη Γερμανία (2-1) και η ιστορική πρόκριση της Ακτής Ελεφαντοστού, που κέρδισε 2-0 το Κουρασάο και θα δώσει το «παρών» για πρώτη φορά σε νοκ άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στον τέταρτο όμιλο, οι ΗΠΑ έχασαν με 3-2 από την Τουρκία αλλά πέρασαν ως πρώτες στους «32». Δεύτερη η Αυστραλία που ήρθε 0-0 με την Παραγουάη, η οποία είναι τρίτη με τέσσερις βαθμούς και έχει αρκετές ελπίδες για να είναι στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των 12 ομίλων. Νίκη-γοήτρου για την Τουρκία, που πήγε... σπίτι.

Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ πέρασαν στα νοκ άουτ και αποκλείστηκε το Κουρασάο, που ήταν αξιοπρεπέστατο στο παρθενικό του Μουντιάλ.

Στον έκτο όμιλο, η Ολλανδία επιβλήθηκε 3-1 της Τυνησίας και πέρασε ως πρωτοπόρος. Οι Αφρικανοί έμειναν εκτός με τρεις ισάριθμες ήττες. Σουηδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 και αμφότερες θα βρεθούν στους «32». Οι Ευρωπαίοι ως τρίτοι και οι Ασιάτες ως δεύτεροι.

Δείτε τα highlights: