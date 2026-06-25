Οι τρεις πρώτοι όμιλοι του Μουντιάλ 2026 έριξαν... αυλαία. Δείτε τα highlights και τα γκολ της τελευταίας αγωνιστικής.

Η τελευταία... πράξη στους ομίλους Α, Β και Γ ολοκληρώθηκε με γκολ, θέαμα, ανατροπές, χαρές και λύπες! Το Μεξικό και η Νότια Αφρική βρίσκονται ήδη στους «32» από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς πήραν το εισιτήριο από τον δεύτερο. Στον τρίτο όμιλο, η Βραζιλία και το Μαρόκο έκλεισαν... θέση στα νοκ άουτ.

Η Τσεχία, το Κατάρ και η Αϊτή πάνε... σπίτι ως τελευταίες στον όμιλό τους. Αναφορικά με τις τρίτες, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη από τον δεύτερο όμιλο έχει πολλές ελπίδες να βρεθεί στις οκτώ καλύτερες των 12 ομίλων. Πιο δύσκολα τα πράγματα για τη Νότια Κορέα, που βρίσκεται στον πρώτο όμιλο, ακόμη πιο δύσκολα για τη Σκωτία, που βρίσκεται στον τρίτο. Αμφότερες ωστόσο... ελπίζουν.

Δείτε τα highlights και τα γκολ άλλης μιας «μουντιαλικής» βραδιάς: