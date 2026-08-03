Μαουρίσιο Ποτσετίνο και ΗΠΑ θα συνεχίσουν να διαγράφουν κοινή πορεία, με τον Αργεντινό προπονητή να ανανεώνει το συμβόλαιό του με όραμα το Μουντιάλ του 2030.

Ο κύβος ερρίφθη! Μαουρίσιο Ποτσετίνο και ΗΠΑ αποφάσισαν να δώσουν τα χέρια και να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, η οποία έληγε εντός του 2026. Οι Αμερικανοί μπορεί να είχαν πολλές φιλοδοξίες ως οικοδεσπότες του Μουντιάλ 2026, όμως εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι με την πορεία έως του «16» της διοργάνωσης με αποτέλεσμα να προσφέρουν στον Αργεντινό ένα νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2030.

Από την πλευρά του, ο πρώην τεχνικός των Τότεναμ και Παρί Σεν Ζερμέν αποδέχθηκε την πρόταση και δεσμεύτηκε να οδηγήσει την Team USA στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί από κοινού στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκο.

«Πιστεύω πραγματικά ότι πρόκειται για μια πολύ συναρπαστική περίοδο για το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ. Έπειτα από 18-19 μήνες δουλειάς, με μοναδικό στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο, τώρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια νέα αρχή, με διαφορετική προσέγγιση. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια νέα φιλοσοφία και μια νέα αντίληψη για το τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε από το μηδέν.

Το όραμα της ομοσπονδίας για το μέλλον απαιτεί από εμάς να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση και να θέσουμε νέες αρχές. Θα υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία με όσα έγιναν μέχρι σήμερα, όμως η κατεύθυνση θα είναι ουσιαστικά διαφορετική.

Η δική μας ευθύνη, ως προπονητικό επιτελείο, είναι να προσφέρουμε στην ομοσπονδία κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και τις τελευταίες εβδομάδες δουλέψαμε ώστε να παρουσιάσουμε τη δική μας φιλοσοφία σε όλους τους τομείς, προσφέροντας μεγαλύτερη ποιότητα, περισσότερες δυνατότητες και βαθύτερη τεχνογνωσία σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της ομάδας. Στόχος μας είναι να προσθέσουμε νέα αξία και να δώσουμε έναν αέρα ανανέωσης σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν, έχοντας ως τελικό προορισμό το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο» δήλωσε ο Ποτσετίνο στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση του νέου συμβολαίου.