Η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε 2-0 του Κουρασάο και πήρε ιστορική πρόκριση για τη φάση των «32» του Μουντιάλ!

Η Ακτή Ελεφαντοστού έγραψε ιστορία, αφού στην 4η συμμετοχή της σε Μουντιάλ κατάφερε για πρώτη φορά να εξασφαλίσει την πρόκριση σε νοκ άουτ. Οι Ιβοριανοί επικράτησαν 2-0 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πεπέ, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ. Πίσω από τους Γερμανούς οι Αφρικανοί που έδειξαν πολύ καλά δείγματα στη φάση των ομίλων. Ο Αντονίσε της Κηφισιάς μπήκε αλλαγή στο 61' και ήταν αρκετά κινητικός για το Κουρασάο.

Με μπροστάρη τον Πεπέ

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να φανταστεί η Ακτή Ελεφαντοστού, αφού μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης βρήκε δίχτυα. Ο Ντιομαντέ έχασε την μπάλα, επέμεινε, την κέρδισε ξανά, μοίρασε ιδανικά και ο Πεπέ με πλασέ από κοντά πέτυχε το 1-0. Ηταν το πιο γρήγορο τέρμα της ομάδας σε τελική φάση Μουντιάλ και το εφόδιο για μια σημαντική νίκη. Το Κουρασάο πίεσε, προσπάθησε να ρισκάρει και στο 14' είχε καλή στιγμή, αλλά η σουτάρα του Γκάαρι πέρασε άουτ. Η Ακτή κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και στο 18' θα μπορούσε να βρει δίχτυα, αλλά το σουτ του Ντιαλό δε βρήκε στόχο. Από το 20' και μετά ο ρυθμός έπεσε, το Κουρασάο προσπαθούσε, χωρίς όμως να μπορεί να βάλει δύσκολα στους Αφρικανούς. Ένα σουτ του Τσονγκ στο 40' και μια προσπάθεια του Μπακούνα δεν έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Άντβοκαατ.

Στο β' μέρος το Κουρασάο προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους, αλλά μόνο ένα σουτ του Φλοράνους ανησύχησε την αντίπαλη άμυνα. Η Ακτή μετά το 60' ανέβασε την απόδοσή της και στο 64' σφράγισε τη νίκη! Ο Σανγκαρέ βρήκε στην πλάτη της άμυνας τον Πεπέ, ο οποίος με άψογο τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ πετυχαίνοντας το 2-0. Ο Ουαΐ θα μπορούσε στο τέλος να βρει κι αυτός δίχτυα, αλλά ο Ρουμ με εξαιρετική επέμβαση νίκησε τον Ιβοριανό φορ.

Κουρασάο (Άντβοκαατ): Ρουμ, Φονβίλ, Φλοράνους, Ομπίσπο, Γκάρι, Μπρένετ, Ζ. Μπακούνα, Λ. Μπακούνα, Κομενένσια (61’ Αντόνισε), Τσονγκ, Λοκάντια.

Ακτή Ελεφαντοστού (Φαέ): Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Ντιομαντέ (67’ Τουρέ), Οπέρι, Ντιαλό (46’ Ιναό), Σανγκαρέ, Κεσί, Πεπέ (67’ Γουαχί), Μπονί (67’ Ντιακιτέ).