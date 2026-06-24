Ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε για το πότε θα αποσυρθεί και εάν θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2030, με τις απαντήσεις του να προκαλούν εντύπωση.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι δίχως αμφιβολία το πρόσωπο του φετινού Μουντιάλ έως τώρα. Ο Αργεντίνος μάγος οδηγεί την πατρίδα του στη διατήρηση των σκήπτρων, με την Αλμπισελέστε να έχει κάνει το 2/2 στον όμιλο (3-0 την Αλγερία, 2-0 την Αυστρία) και τον ίδιο να έχει σημειώσει όλα τα γκολ (5).

Στα 39 του χρόνια, ο Pulga είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων και, όσο μεγαλώνει, τόσο η νοσταλγία αυξάνεται και το ερώτημα για το πότε θα σταματήσει το ποδόσφαιρο γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ηγέτης της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας ρωτήθηκε για το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί, απαντώντας ότι όσο συνεχίζει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να προσφέρει στην ομάδα του, θα παραμένει ενεργός. Έπειτα, οι ρεπόρτερ αναφέρθηκαν στο επόμενο Μουντιάλ, εκείνο του 2030 και στο ενδεχόμενο να τον δούμε και εκεί. Τότε, ο Μέσι αποκρίθηκε ότι δεν ξέρει, πως πρόκειται για κάτι μακρινό και δεν το σκέφτεται τώρα, χωρίς όμως να το αποκλείσει!

Σκοπεύεις να συνεχίσεις να παίζεις για μερικά χρόνια ακόμα;

«Ναι, ναι... Θα συνεχίσω για κάποιο χρονικό διάστημα, αρκεί να μπορώ να συνεισφέρω, να νιώθω καλά σωματικά και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου... Θα συνεχίσω να παίζω».

Δηλαδή, θα παίξεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030;

«Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτό αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται λίγο μακρινό... αλλά, όπως είπα, ζω μέρα τη φορά και επικεντρώνομαι στο παρόν».